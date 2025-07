Guía oficial: cómo solicitar el reingreso a Estados Unidos luego de una deportación

En estos tiempos de movimientos masivos de personas y decisiones individuales de abandonar un país, surge la interrogante sobre la posibilidad de retornar a Estados Unidos. La respuesta es afirmativa, pero implica un proceso legal que incluye la presentación del Formulario I-212 ante la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). A continuación, profundizaremos en los detalles de este procedimiento y quiénes pueden solicitarlo.

El Formulario I-212: ¿Qué es y quiénes pueden presentarlo?



Según la información proporcionada por USCIS, el Formulario I-212, también conocido como "Permission to Reapply for Admission", es el documento requerido para aquellos extranjeros que hayan sido deportados o removidos de los Estados Unidos y que sean considerados inadmisibles bajo las secciones 212(a)(9)(A) o (C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

Elegibilidad para solicitar la admisión



La posibilidad de solicitar esta admisión está determinada por las circunstancias específicas de cada caso, incluyendo la causa de la deportación o remoción, así como el tiempo transcurrido desde la salida del país. Es importante tener en cuenta que este formulario es un requisito fundamental si la ley te prohíbe regresar a Estados Unidos después de una deportación.

Proceso de presentación del Formulario I-212



Si te encuentras en la situación descrita anteriormente, es necesario completar y presentar el Formulario I-212. Existen varias opciones para hacerlo: