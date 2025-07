Hijos de Alejandro Sanz cuántos tiene y quiénes son: nombres y edades

Alejandro Sanz es un artista muy famoso en el mundo de la música en español. Ha ganado múltiples premios Grammy y Latin Grammy a lo largo de más de tres décadas de carrera. Pero más allá de su éxito profesional, Sanz también ha sido noticia por su vida personal, especialmente por sus hijos. Descubre quiénes son, cuántos tiene, sus nombres, edades y a qué se dedican.

Alejandro Sanz y sus hijos: una mirada cercana

Alejandro Sanz, cuyo nombre real es Alejandro Sánchez Pizarro, es un artista reconocido a nivel mundial. Con una exitosa carrera en la música, también es padre de cuatro hijos, cada uno con una historia y talento único.

Manuela Sánchez Michel: la primogénita

La hija mayor de Alejandro Sanz es Manuela Sánchez Michel, nacida el 28 de julio de 2001 en Madrid. Manuela, de 23 años, ha seguido un camino en la moda y es diseñadora y cofundadora de la marca de trajes de baño Bølge Shoreware en México, donde actualmente reside.

A pesar de su interés por la música, Manuela ha decidido centrarse en sus proyectos empresariales y no seguir los pasos de su padre en la industria musical.

Alexander Sánchez Rivera: el músico

Alexander Sánchez Rivera, nacido en 2003, es el segundo hijo de Alejandro Sanz, fruto de su relación con la diseñadora Valeria Rivera. Con 22 años, Alexander ha heredado la pasión por la música y se ha dedicado al jazz, tocando el trombón y lanzando su propia música bajo el proyecto ‘Quint’.

En 2024, Alexander presentó su sencillo «Something more like you», marcando su debut como músico independiente y demostrando su talento musical.

Dylan Sánchez Perera: el benjamín

Dylan Sánchez Perera es el tercer hijo de Alejandro Sanz, nacido en 2011 de su relación con Raquel Perera. Con 13 años, Dylan ha crecido en Nueva York y muestra un futuro prometedor en su adolescencia.

Alma Sánchez Perera: la pequeña de la familia

La menor de los hijos de Alejandro Sanz es Alma Sánchez Perera, nacida en 2014 en Madrid. Con 10 años, Alma aún está en edad escolar y su vida se mantiene en privado, apareciendo ocasionalmente en fotos familiares compartidas por el cantante en redes sociales.

Alejandro Sanz ha demostrado ser un padre comprometido y cercano a sus hijos, manteniendo una relación afectiva con cada uno de ellos a pesar de la distancia y las diferencias geográficas.

En resumen, los hijos de Alejandro Sanz han seguido caminos diversos en la moda, la música y la vida escolar, reflejando la diversidad de talentos y personalidades que caracterizan a la familia del reconocido cantante español.

