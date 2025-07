Hombre armado ataca sede de la Patrulla Fronteriza en Texas y es abatido

Un hombre fue abatido después de disparar con un rifle contra un edificio federal de la Patrulla Fronteriza en McAllen, Texas. Un policía resultó herido.

Un ataque violento tuvo lugar en las oficinas de la Patrulla Fronteriza en McAllen, Texas, donde un hombre armado abrió fuego, causando alarma entre los empleados federales y las autoridades locales. En medio del tiroteo, al menos un agente resultó herido.

El violento incidente en McAllen, Texas

Según la vocera del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, el ataque se produjo durante la mañana cuando el agresor comenzó a disparar desde la entrada del edificio. Agentes de la Patrulla Fronteriza y policías locales respondieron rápidamente y lograron neutralizar al tirador.

El individuo, cuya identidad aún no ha sido revelada, utilizó un rifle de asalto en el ataque, según reportes de medios como The New York Times. Tras el tiroteo, las autoridades inspeccionaron su vehículo y descubrieron otras armas, lo que sugiere que se trató de una emboscada cuidadosamente planeada contra los agentes federales.

Investigación del FBI sobre el ataque

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha asumido la investigación del caso, considerando que el atacante probablemente tenía como objetivo a miembros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Durante el intercambio de disparos, un oficial resultó herido y fue trasladado a un centro médico, donde se encuentra en condición estable, de acuerdo con la cadena Fox.

Este no es el único incidente de violencia reciente. Apenas unos días antes, se registró otro tiroteo en Alvarado, Texas, cerca de un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), donde también resultó herido un agente. Tanto el CBP como el ICE forman parte del Departamento de Seguridad Nacional y juegan un papel clave en la política migratoria de la administración del presidente Donald Trump.

Contexto de polarización en Estados Unidos

Estos ataques ocurren en un momento de fuerte polarización en Estados Unidos, especialmente en estados fronterizos como Texas, donde se llevan a cabo operativos agresivos contra inmigrantes. La política migratoria de la administración Trump se ha caracterizado por redadas masivas, detenciones en cortes migratorias y deportaciones aceleradas de personas indocumentadas.

La situación actual plantea desafíos tanto para las autoridades federales como para la población migrante en el país. Es importante mantener la calma y trabajar juntos para encontrar soluciones pacíficas y justas para todos los involucrados.

Conclusión

