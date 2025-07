Hora exacta para ver la final México vs. Team USA (USMNT) por la Copa Oro 2025 en Los Ángeles, California

El partido más esperado del año entre México y Estados Unidos se llevará a cabo en el NRG Stadium de Houston, Texas, decidiendo al campeón de la Copa Oro 2025. Ambos equipos se enfrentarán en un emocionante duelo el domingo 6 de julio. Si vives en California y no quieres perderte ni un segundo de esta gran final, aquí te contamos todos los detalles que necesitas saber.

Hora y Canal de Transmisión en Los Ángeles, California

En horario local de Los Ángeles, California, el partido entre México y Estados Unidos por la final de la Copa Oro 2025 será transmitido a partir de las 4 p.m. PT en los canales y servicios de FOX Sports 1 (FS1), FOX Deportes, FOX Sports App, TUDN, Tubi, UniMás, fubo y Univisión Deportes. Por otro lado, en Houston, Texas, el juego comenzará a las 6 p.m. CT.

Fecha : 05/07/2025

: 05/07/2025 Partido : México vs. Estados Unidos, Final Copa Oro 2025

: México vs. Estados Unidos, Final Copa Oro 2025 Horario Los Ángeles, California : 4 p.m. PT

: 4 p.m. PT TV / Streaming : FOX Sports 1 (FS1), FOX Deportes, FOX Sports App, TUDN, Tubi, UniMás, fubo y Univisión Deportes

: FOX Sports 1 (FS1), FOX Deportes, FOX Sports App, TUDN, Tubi, UniMás, fubo y Univisión Deportes Lugar: NRG Stadium, Houston, Texas (Estados Unidos)

Rumbo a la Final

México llega a la gran final de la Copa Oro 2025 luego de vencer a Honduras por 1-0, con un gol de Raúl Jiménez. Por su parte, Estados Unidos superó a Guatemala por 2-1, con un doblete de Diego Luna. Ambos equipos llegan en un buen momento de forma y prometen dar un espectáculo inolvidable en la cancha.

Locales para Ver el Partido en Los Ángeles

Si quieres disfrutar del partido entre México y Estados Unidos en un ambiente diferente, te compartimos una lista de ubicaciones en Los Ángeles donde podrás vivir la emoción del encuentro. Estos locales suelen transmitir diversos eventos deportivos, por lo que podrás disfrutar de la final de la Copa Oro 2025 en un ambiente animado y lleno de pasión.

– Cosm: 1252 District Dr. Inglewood, CA 90305

– Tom’s Watch Bar: 1011 S Figueroa St b101, Los Ángeles, CA 90015

– Barney’s Beanery West Hollywood: 8447 Santa Monica Blvd.

– Barney’s Beanery Burbank: 250 N. 1st St. Burbank, CA 91502

– Barney’s Beanery Santa Monica: 1351 3rd St. Promenade, Santa Monica, CA 90401

– Barney’s Beanery Westwood: 1037 Broxton Avenue, Westwood, CA 90024

– Barney’s Beanery Pasadena: 99 East Colorado Blvd, Pasadena, CA 91105

– Champs Pub & Grub: 4103 W Burbank Blvd, Burbank, CA 91505

– El Greyhound Bar & Grill Los Ángeles: 5570 N Figueroa St, Los Ángeles, CA 90042

– El Greyhound Bar & Grill Glendale: 933 S Brand Blvd, Glendale, CA 91204

– Hi Tops West Hollywood: 8933 Santa Monica Blvd., West Hollywood, CA 90069

– Hi Tops Los Ángeles: 1714 N Vermont Ave, Los Ángeles, CA 90027

– 33 Taps Los Ángeles: 1240 S Figueroa St, Los Ángeles, CA 90015

– 33 Taps Los Ángeles: 3725 W Sunset Blvd, Los Ángeles, CA 90026

– 33 Taps Culver City: Culver Blvd, Culver City, CA 90232

– Biergarten Los Angeles: 206 N Western Ave, Los Angeles, CA 90004

– Entrada general Los Ángeles: 3311 Cahuenga Blvd W, Los Ángeles, CA 90068

– LAces Bar Los Ángeles: 125 N Western Ave #108, Los Ángeles, CA 90004

– Cervecería The Stalking Horse Brewery & Freehouse Los Ángeles: 10543 W Pico Blvd, Los Ángeles, CA 90064

– Tiny’s Hi-Dive Los Ángeles: 12012 W Pico Blvd, Los Ángeles, CA 90064

– Brennan’s Marina del Rey: 4089 Lincoln Blvd, Marina del Rey, CA 90292

La Gran Final

El campeón de la Copa Oro 2025 se definirá en el enfrentamiento entre México y Estados Unidos, que se llevará a cabo el domingo 6 de julio en el NRG Stadium de Houston, Texas. Si deseas ver la transmisión en vivo y en directo del partido, los canales y servicios streaming que lo transmitirán son FS1, FOX Sports 1, FOX Sports App, TUDN, Univisión Deportes, ESPN, Tubi, Canal 5 de Televisa, UniMás y Disney Plus. ¡Prepárate para vivir un emocionante duelo!

Para más información sobre eventos deportivos y noticias actualizadas, no dudes en seguir a nuestro autor Noé Yactayo en Twitter.

Con toda esta información, estás listo para disfrutar al máximo de la final de la Copa Oro 2025 entre México y Estados Unidos. ¡Que gane el mejor!