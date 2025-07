Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz EN VIVO, resultado final Masculino – Hora, TV y dónde ver Online

La final de Wimbledon 2025: Sinner vs. Alcaraz

En el mundo del tenis, cada final es más que un simple enfrentamiento en la cancha. Es un momento crucial que define el futuro de la disciplina, especialmente en la era post-Big Three. Con la disminución de la presencia de Djokovic en la élite, dos jóvenes talentos emergen como las nuevas potencias dominantes del deporte: Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Estos dos tenistas han consolidado su posición en la cima con estilos de juego contrastantes que convierten cada uno de sus encuentros en un verdadero clásico. La final del Grand Slam de Wimbledon, programada para este domingo 13 de julio en la Pista Central del All England Club de Londres, promete ser un espectáculo inolvidable para todos los aficionados al tenis.

El camino hacia la final

El italiano Jannik Sinner llega a la final de Wimbledon 2025 con un impresionante desempeño en las rondas previas. En las semifinales, superó con facilidad a un Djokovic con problemas físicos, logrando una victoria contundente por 6-3, 6-3 y 6-4. Por su parte, Carlos Alcaraz ha demostrado su calidad en cada enfrentamiento, destacando su duelo previo con Sinner en la final de Roland Garros, donde estuvo a punto de llevarse el título. Ahora, ambos tenistas se preparan para reanudar su rivalidad en la icónica pista central del All England Club, en busca del trofeo de Wimbledon.

La batalla por la supremacía

Al derrotar a Djokovic, Jannik Sinner ha logrado un hito impresionante al completar su racha de finales en los cuatro torneos del Grand Slam. Es el undécimo hombre en lograr esta hazaña en la Era Abierta, lo que demuestra su dominio en la élite del tenis mundial. Con cinco victorias consecutivas sobre Djokovic, incluidas importantes victorias en semifinales de Grand Slam, Sinner se presenta como un rival formidable para Alcaraz en la final de Wimbledon.

Transmisión en vivo

Para los fanáticos del tenis en España, la final de Wimbledon 2025 entre Alcaraz y Sinner estará disponible en vivo a través de Movistar Plus +, que ofrece una cobertura completa del torneo. En Estados Unidos, la transmisión estará a cargo de ESPN+ y The Tennis Channel, mientras que en México, Argentina y otros países de Latinoamérica, se podrá disfrutar a través de ESPN y Disney Plus en todos los dispositivos móviles.

Horarios por país

– Reino Unido (Londres): 4:00 pm

– Estados Unidos (ET): 11:00 am

– Estados Unidos (PT): 8:00 am

– México: 9:00 am

– Perú: 10:00 am

– Colombia: 10:00 am

– Chile: 11:00 am

– Argentina: 12:00 pm

– Uruguay: 12:00 pm

El futuro del tenis

La final entre Alcaraz y Sinner marca el comienzo de una nueva era en el tenis, donde estos dos jóvenes talentos están destinados a dominar la escena internacional. Después de este enfrentamiento, ambos se habrán repartido los últimos siete títulos importantes, consolidando su posición en la élite del deporte. Además, la lucha por el número 1 de fin de año de la ATP añade un elemento adicional de emoción a esta final, con Alcaraz liderando actualmente la carrera, pero Sinner pisándole los talones en busca de la victoria.

Detalles del partido

Para todos los aficionados interesados en seguir la cobertura en vivo del partido entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en Londres, aquí están los detalles clave:

– Final: Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner

– Fecha: Domingo, 13 de julio de 2025

– Hora: 5:00 pm de Madrid, 12:00 m de Buenos Aires, 11:00 am ET y 9:00 am de CDMX

– Ubicación: All England Lawn Tennis and Croquet Club, Londres

– Canales de televisión: ESPN, ESPN2, ABC, Tennis Channel

– Transmisión: ESPN+, DirecTV, Hulu + TV en vivo

Con toda esta información, los aficionados al tenis podrán disfrutar de una final épica entre dos de los mejores tenistas del mundo, en un enfrentamiento que promete emociones y momentos inolvidables en la historia del deporte. ¡Que gane el mejor!