Kai de EXO anuncia concierto en México: Fecha, lugar, preventa y precio de boletos

Los seguidores del K-pop están de enhorabuena, ya que el reconocido cantante Kai de EXO ha anunciado un concierto en México. Si quieres estar al tanto de todos los detalles sobre este ídolo surcoreano, sigue leyendo, porque aquí en Exa FM te daremos información sobre la fecha, el lugar, la preventa y el precio de las entradas.

Kai promete ofrecer un espectáculo inolvidable con su ‘Kai Solo Concert Tour-KaiON’, donde interpretará sus mayores éxitos musicales para sorprender a todas sus seguidoras.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el concierto de Kai de EXO?

Las redes sociales estallaron de emoción tras el anuncio del concierto de Kai, ya que sus fans han esperado durante años verlo actuar en solitario. Esta será la primera vez que este integrante de EXO se presente como solista en el país.

Será el próximo 9 de septiembre que Kai deleitará a sus seguidoras en el Pepsi Center de la Ciudad de México, un lugar perfecto para que todas puedan disfrutar de su talento.

¿Cuándo se realizará la preventa para el concierto de Kai en el Pepsi Center?

Si no quieres quedarte sin tu entrada para ver a Kai, habrá varias oportunidades antes de la venta general para adquirir tu boleto.

– Venta Weverse: 22 de Julio a las 10:00 AM

– Preventa Banamex: 23 de Julio a las 10:00 AM

– Venta General: 24 de Julio a las 10:00 AM

En esta ocasión no habrá preventa priority ni venta beyond. Asimismo, es importante recordar que la preventa se realiza a través de Ticketmaster y es exclusivamente para clientes con tarjeta Banamex.

Además, para participar en la Venta Weverse es necesario adquirir la Membresía EXO-L MEMBERSHIP GLOBAL por un valor de 24 USD, aproximadamente 500 MXN.

Precio de las entradas para el concierto de Kai en la Ciudad de México 2025

Aunque aún no se ha confirmado el precio oficial de los boletos para ver a Kai, se estima que estos tendrán un costo de entre $1952 a $4758 MXN. Asimismo, es probable que se ofrezcan paquetes VIP con un costo adicional que oscilará entre los 5 mil y 8 mil pesos mexicanos.

¿Quién es Kai de EXO?

Para aquellas personas que no estén familiarizadas con el mundo del K-pop y desconozcan quién es Kai, a continuación les ofrecemos un breve resumen de su vida.

Kim Jong-in, conocido como Kai, es un ídolo surcoreano nacido el 14 de enero de 1994 en Suncheon, Corea del Sur. Es miembro de la famosa banda de K-pop EXO, su subunidad EXO-K y el supergrupo SuperM.

Kai debutó en 2012 con EXO, y en noviembre de 2020 lanzó su primer EP en solitario. Posteriormente, en 2021, publicó su segundo álbum y en 2023 el tercero.

Además de ser rapero, vocalista de apoyo y center, Kai es reconocido como el principal bailarín del grupo, dominando estilos como el ballet, hip-hop, popping, jazz y locking.

Ahora que tienes toda la información sobre la fecha, el lugar, la preventa y el precio de las entradas para el concierto de Kai de EXO en México, no te puedes perder este show imperdible. Gracias a su versatilidad y su impactante presencia en el escenario, promete ser un evento inolvidable. ¡No te lo pierdas!