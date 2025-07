La angustia de Lola Latorre tras un nuevo escándalo que expuso la vida privada de sus papás

Yanina Latorre se enfrentó con determinación a los rumores sobre una posible infidelidad de Diego Latorre. Enfurecida por el escándalo provocado por la información difundida por la periodista Fernanda Iglesias, salió a apoyar sin vacilaciones su relación con su esposo. Las declaraciones de su ex compañera de LAM (América) tuvieron un impacto profundo y afectaron a su círculo cercano. «No tienen argumentos para atacarme. Es una persona resentida. Desde hace cuatro días está… Mi madre me llamaba, en un momento pensé, qué absurdo todo esto. Mi madre me decía, ¿qué pasará? Tiene 85 años», expresó en el programa Sálvese quien pueda.

La preocupación de su hija Lola por la situación que están atravesando también salió a la luz. «Y Lola hoy llamó a Ángel. ‘Ángel, ¿sabes lo que dijo Fernanda? ¿Va a publicar algo sobre mi papá?’ Pero publícame a mí, tonta… ¿Por qué te metes con la familia? Yo nunca expuse a tus hijos. Nunca revelé una aventura de tu esposo», reveló Yanina. «Sabiendo que hay niños involucrados, hay hijos. Cuando vi a mi madre preocupada, a Lola preocupada, a Diego, dije, no, esto lo detengo, hablando, enfrentando, no voy a llamarla a ella. Creo que en el ambiente hay códigos. Además, empezó, tengo un audio, tengo un video, ahora lo voy a subir, ella misma se expone», agregó en su defensa.

### La indignación de Yanina Latorre contra Fernanda Iglesias

Durante el programa SQP (América), la presentadora arremetió contra su colega: «Esto te define. Eres una pobre chica a la que engañaron y además te dejaron. Te afecta la infidelidad porque tienes un problema con eso y crees que a mí me pasa lo mismo. Me importa un bledo». «En lugar de hablar de mí, buscas problemas para Diego. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy aquí y tú estás en tu casa, probablemente mirándome, y ahora crearás más historias para tus 100 mil seguidores, porque no llegaste a nada por algo», añadió. Luego, comenzó una especie de «contraataque» contra Iglesias.

Volviendo a las acusaciones de engaño, cuestionó: «¿Por qué buscas problemas para Diego? ¿Qué sabes tú de lo que ocurrió entre nosotros hace un año? ¿Si yo lo sé o no? Tengo una familia, algo que tú no tienes». «Sabes lo patético que debes ser para estar cuatro días amenazando a un hombre, porque amenazaste a Diego. Seguramente, a quien le preocupa que la gente sepa con quién se acuesta o no es a Diego», afirmó. Y reclamó: «A mí me importa un comino. A mí me funciona esta familia. ¿Y tú quién eres para decidir que mi familia deje de funcionar?».

Es importante recordar que la información difundida sobre la supuesta infidelidad de Diego Latorre no ha sido confirmada oficialmente y sigue siendo motivo de controversia en los medios de comunicación y en las redes sociales. Mientras tanto, Yanina Latorre continúa defendiendo su relación y poniendo en evidencia a quienes cuestionan su vida personal. La polémica está lejos de terminar y el público está atento a cada nueva declaración de los involucrados.