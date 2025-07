La curiosa cláusula de “glamour” que Kim Kardashian puso en su testamento

Kim Kardashian ha sorprendido al incluir una cláusula peculiar en su testamento que está relacionada con mantener su glamour en todo momento. Esta decisión ha generado controversia y ha sido confirmada por la propia Kim, quien reveló detalles sobre esta disposición. A continuación, exploraremos los pormenores de esta cláusula y cómo ha impactado en la vida de la famosa empresaria estadounidense.

Detalles de la Cláusula de «Glamour» en el Testamento de Kim Kardashian

En un episodio de «Keeping Up with the Kardashians» en 2018, Kim Kardashian hizo pública la existencia de la famosa cláusula de «glamour» en su testamento. En una conversación con su madre, Kris Jenner, mientras esta se sometía a una cirugía de reducción de los lóbulos de las orejas, Kim reveló que había dejado instrucciones específicas sobre su imagen en caso de no poder comunicarse.

Según Kim, en su testamento se establece que siempre debe tener el cabello arreglado, incluso en situaciones en las que no pueda hablar por sí misma. Esta peculiar disposición ha generado comentarios y especulaciones sobre la obsesión de Kim Kardashian con su apariencia y el impacto que tiene en su vida diaria.

Durante una entrevista para la revista «Elle», Kim Kardashian abordó los rumores sobre su cláusula de «glamour» y confirmó que, efectivamente, si alguna vez se encuentra en un estado en el que no puede comunicarse, es esencial para ella mantener su cabello, uñas y maquillaje impecables. Esta revelación ha despertado la curiosidad de sus seguidores y ha generado debates sobre la importancia que la imagen tiene en la vida de la celebridad.

Khloé Kardashian y su Propia Cláusula de «Glamour» para Cuidar su Imagen

Kim Kardashian no es la única integrante de la familia que ha incluido una cláusula de «glamour» en su testamento. Su hermana menor, Khloé Kardashian, también ha hecho una disposición similar para garantizar que su imagen se mantenga impecable en caso de circunstancias adversas.

En un episodio de «Keeping Up with the Kardashians», Khloé reveló que, en su testamento, especifica que incluso si llegara a caer en coma, seguirá haciéndose las uñas una vez a la semana. Esta decisión refleja la importancia que las Kardashian dan a su apariencia y cómo esta se ha convertido en parte integral de su identidad pública.

Durante la misma conversación, Kris Jenner compartió un curioso pedido que Kim hizo al personal médico durante una cirugía de reducción de lóbulos de las orejas. Kim solicitó que se conservaran sus huesos para poder utilizarlos en la creación de joyas en el futuro, un detalle que ha generado opiniones encontradas entre los seguidores de la familia.

En resumen, las cláusulas de «glamour» en los testamentos de Kim y Khloé Kardashian revelan la importancia que estas celebridades otorgan a su imagen y cómo esta influye en sus decisiones y en la forma en que desean ser recordadas. Esta peculiaridad ha generado debate y ha puesto de manifiesto la fascinación del público por la vida y las decisiones de estas famosas hermanas.