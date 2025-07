La latina que fue arrestada por ICE en San Francisco, pero salió libre en pocos días: así lo logró

En ocasiones, los agentes de ICE en Estados Unidos realizan arrestos que pueden afectar la vida de inmigrantes por largos periodos de tiempo. Sin embargo, existen casos excepcionales en los que la liberación puede ocurrir de manera rápida, como en el caso de Frescia Antonella Garro Pinchi, una mujer peruana detenida en San Francisco. A través de la intervención de la abogada Abby Sullivan, se logró que Frescia fuera liberada en menos de una semana. A continuación, te contaré todos los detalles de este sorprendente caso.

El caso de Frescia Antonella Garro Pinchi

El incidente que llevó a la detención de Frescia Antonella Garro Pinchi tuvo lugar el 3 de julio, justo después de salir de un tribunal de inmigración en la calle Montgomery de San Francisco. Ante esta situación, su familia actuó rápidamente al considerar que su detención era injusta y buscaron la ayuda de la abogada Abby Sullivan, quien logró obtener asilo en Estados Unidos en el 2023. La gestión de Sullivan a favor de Frescia fue clave para su pronta liberación.

Intervención de la abogada Abby Sullivan

Una vez que el caso de Frescia llegó a manos de la abogada Abby Sullivan, esta presentó una apelación de emergencia ante el tribunal argumentando que la detención no estaba justificada, ya que no existían motivos suficientes para una medida tan drástica. La jueza Rita Lin, el 4 de julio, determinó que Frescia Garro no representaba un riesgo de fuga ni una amenaza para la comunidad, ordenando su liberación inmediata. Esta decisión resaltó la importancia de contar con una representación legal eficaz en situaciones de este tipo.

Garantías legales para Frescia Garro

La jueza especificó que Frescia no podía ser arrestada nuevamente hasta que se realizara una audiencia judicial adecuada ante un tomador de decisiones neutral. Además, se destacó que los agentes de ICE no contaban con una orden judicial para la detención de la mujer ni le comunicaron la razón específica de su arresto. Estas garantías legales fueron fundamentales para asegurar la liberación de Frescia.

Condiciones ejemplares de Frescia Garro

Frescia Garro Pinchi se ha caracterizado por cumplir con todas las normas durante su estancia en Estados Unidos. Ha asistido puntualmente a todas las audiencias de inmigración, mantiene un empleo a tiempo completo y no ha tenido problemas legales. Estas acciones ejemplares fueron determinantes para su liberación y resaltan su compromiso con seguir las leyes del país.

Próximos pasos de Frescia Garro

Actualmente, Frescia se encuentra junto a su familia, pero deberá comparecer nuevamente ante un tribunal el próximo lunes. En esta audiencia, el gobierno estadounidense deberá demostrar que cuenta con los recursos suficientes para mantenerla bajo custodia. De no lograrlo, la orden de alojamiento temporal de Frescia se convertirá en permanente, por lo que es crucial seguir de cerca su caso.

Conclusión

En conclusión, el caso de Frescia Antonella Garro Pinchi es un ejemplo de cómo la intervención legal adecuada puede marcar la diferencia en situaciones de detención injusta. La rápida liberación de Frescia gracias al trabajo de la abogada Abby Sullivan resalta la importancia de contar con representación legal competente en casos de este tipo. Es fundamental garantizar el respeto de los derechos de los inmigrantes y velar por un proceso justo y equitativo en todo momento.