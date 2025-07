La promesa que hizo Benjamín Vicuña en medio del escándalo por las acusaciones de la China Suárez

Benjamín Vicuña se encuentra sorprendido por las duras palabras de la China Suárez en su contra, con quien aparentemente mantenía una buena relación. La actriz explotó luego de que le revocara el permiso para sacar a sus hijos del país y detalló las malas acciones que él le habría hecho cuando estaban juntos.

### La Reacción de Benjamín Vicuña ante las Acusaciones de la China Suárez

Después de ser acusado de infiel, padre ausente y de haberle dicho frases hirientes cuando ella le pedía la separación, el actor habló brevemente y demostró estar consternado. En un mensaje enviado a Ángel De Brito, Vicuña expresó: «No voy a responder a tanto odio. Mis hijos saben la clase de padre que soy, y eso es lo importante».

### La Promesa de Benjamín Vicuña en Medio del Escándalo

En medio de toda la controversia, Benjamín Vicuña se comprometió a no alimentar el escándalo y a reducir la exposición de su vida familiar. Declaró: «Realmente no puedo creerlo. No voy a hablar mal de la madre de mis hijos». Por otro lado, Pampita salió en su defensa, destacando la dedicación y amor que él tiene hacia sus hijos.

### El Polémico Posteo de la China Suárez contra Benjamín Vicuña

Indignada por no poder llevar a sus hijos a Estambul, la China Suárez arremetió contra Vicuña con un posteo lapidario. En sus declaraciones, la actriz lo acusó de abandonarla cuando contrajo COVID-19 junto a sus hijos, de irse de fiesta a Chile dejándola sola, y de no poder cuidar a sus hijos mientras ella les daba de mamar.

### La Crítica de la China Suárez hacia Benjamín Vicuña

La China Suárez continuó su crítica hacia Benjamín Vicuña, mencionando que en siete años nunca pudo llevar a sus hijos de viaje, excepto a Chile, ya que según él «era demasiado caro». También relató una situación en la que su hija de dos años le pidió un vaso de agua por la noche y Vicuña, recién llegado de una fiesta, no pudo atenderla. Además, la actriz señaló que el actor le pedía que les tomaran fotos cada vez que los iba a buscar al colegio para «mantener una imagen».

Con estas revelaciones, la disputa entre Benjamín Vicuña y la China Suárez ha alcanzado un nuevo nivel de intensidad, dejando al descubierto una serie de conflictos personales y familiares que han capturado la atención del público y los medios de comunicación. Ambas partes han expresado sus puntos de vista y han generado un debate sobre la crianza de los hijos y las responsabilidades parentales en el ámbito de las celebridades.