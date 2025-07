La respuesta de Jimena Barón a una seguidora que hizo un chiste sobre el pelo de su hijo Arturo

Jimena Barón ha dado inicio a una nueva etapa en su vida personal y familiar con la llegada de Arturo, su segundo hijo. La cantante, fiel a su estilo, comparte a través de sus redes sociales el proceso, mostrando su particular sentido del humor y documentando las ocurrencias de su familia.

Algunos seguidores también se destacan con comentarios desopilantes. Uno de ellos sorprendió a Jimena: cuando publicó una foto amamantando a su bebé, una fan comentó: “Ah, la peluca que tiene, parece de 10 años”, haciendo referencia a la abundante cabellera de su hijo.

La reacción de la artista ante este comentario fue de ironía, respondiendo: “Cuando nació era Hernán Caire en Brigada Cola, nos miramos con Matías tipo…” acompañado de un meme para expresar sorpresa. Esta comparación resultó muy divertida, reviviendo en la memoria colectiva la famosa imagen de la cabellera del galán de los noventas.

### Jimena Barón se desahoga con Daniel Osvaldo al revelar una intimidad de su relación: “No fue mi elección”

Jimena Barón decidió compartir un video con sus seguidores para hablar sobre su situación actual a dos semanas del nacimiento de Arturo, su hijo fruto de su relación con Matías Palleiro.

A pesar de su felicidad, en un momento del video la artista se desahogó con Daniel Osvaldo, contando que ella no pudo elegir el nombre que quería para su primer hijo, ya que el exfutbolista impuso que se llamara Morrison.

Todo surgió después de que Jimena recibiera críticas por ponerle Arturo a su bebé. La artista explicó en el video compartido en su perfil de TikTok: “Entiendo la sorpresa porque dicen bueno, el primero se llama Morrison. El dato es que yo no le puse Morrison a Morrison”.

La Cobra, como es conocida, sin filtros expresó: “No fue mi elección, como nada en ese momento de mi vida”, para que sus seguidores comprendieran lo complicada que era su relación con Daniel Osvaldo en ese entonces.

Además, Jimena reveló que desde su adolescencia su sueño era llamar Arturo a su hijo. Sin embargo, esto no pudo concretarse por decisión de su expareja. “Si bien Morrison me gustaba y le tomé cariño, no es un nombre que elegí yo, ¿se entiende?”, manifestó.

Posteriormente, la artista compartió la historia detrás de su elección. “Es el nombre que yo tenía de toda la vida. A los 15 años hice un bordado para mi hija que decía Elena y Arturo para el varón”, detalló.

Explicó también: “Lo pensaba por el Rey Arturo, porque siempre me imaginé que mi hijo sería el rey de mi vida. Y al pensar en rey, se me venía el nombre Arturo. También me gustaba porque es muy argentino, como que tiene sabor a mate, tiene tierra. Me da esa sensación”.