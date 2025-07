La vida de Kuma continúa en “One Piece” – Episodio 1136: fecha, hora y link para ver el anime de Crunchyroll

One Piece: La Emoción de Cada Episodio

One Piece, el famoso anime que sigue las aventuras de Monkey D. Luffy y los Piratas de Sombrero de Paja en busca del legendario tesoro para convertirse en el Rey de los Piratas, continúa sorprendiendo a sus fanáticos cada semana con emocionantes episodios. En los últimos capítulos, se ha explorado la historia de fondo de Kuma, ¿qué nos depara en el próximo episodio y cuándo podremos verlo?

El Futuro Elegido por Bonney

En el episodio anterior, titulado «¡Al mar donde se encuentra mi padre! El futuro elegido por Bonney», San Saturn impone condiciones crueles a Vegapunk y Kuma a cambio de tratar la enfermedad de Bonney. La joven logra escapar de la iglesia y abordar un barco con los amigos de Kuma, gracias a los poderes de la Fruta de la Edad. Sin embargo, Alpha la persigue con la intención de matarla, pero Kuma interviene utilizando la misma fruta para eliminar al rival. ¿Qué sucederá en el próximo episodio?

Estreno y Disponibilidad del Episodio 1136

El esperado episodio 1136 de One Piece se estrenará el domingo 13 de julio del 2025 a nivel mundial en la plataforma de streaming Crunchyroll, con subtítulos y determinados doblajes. Una semana después, estará disponible en Netflix el sábado 19 de julio. El episodio se transmitirá a las 8:45 a. m. PST, 11:45 a. m. EST y 4:45 p. m. BST. A continuación, te mostramos los horarios en otros países:

– Estados Unidos: 8:45 a.m. (PT) / 11:45 a.m. (ET)

– México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 9:45 a.m.

– Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 10:45 a.m.

– Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 11:45 a.m.

– Paraguay, Argentina, Uruguay: 12:45 p.m.

– España: 5:45 p.m.

El episodio estará disponible en Crunchyroll y Netflix, por lo que necesitarás una suscripción a estas plataformas de streaming para disfrutarlo.

La Vida de Kuma: El Desenlace

Aunque aún no se ha revelado la sinopsis oficial de «Kuma’s Life», el episodio 1136 de One Piece, se espera que muestre el desenlace de la historia de fondo de Kuma, uno de los antiguos Siete Señores de la Guerra del Mar. El primer avance nos da una idea de lo que podemos esperar en este capítulo.

En resumen, cada episodio de One Piece sigue capturando la atención de los espectadores con su emocionante trama y personajes. No te pierdas el estreno del episodio 1136 y disfruta de esta increíble aventura en Crunchyroll y Netflix. ¡Prepárate para sumergirte en el mundo de One Piece!