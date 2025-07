Las medidas que sirven para incrementar tus ingresos mensuales del Seguro Social durante la jubilación

En la actualidad, es más crucial que nunca planificar la jubilación con realismo. Si bien el Seguro Social es un pilar fundamental para muchos ciudadanos estadounidenses, vivir solo con esa prestación mensual puede resultar complicado. En mayo de 2025, el pago promedio para los jubilados fue de 2,002.39 dólares al mes, lo que equivale a poco más de 24,000 dólares al año. Para la mayoría de las personas, esta cantidad apenas alcanza para cubrir lo básico.

### Aumenta tus ingresos futuros del Seguro Social con estas tres decisiones clave

Si te encuentras lejos de jubilarte o aún te quedan algunos años laborales por delante, es el momento ideal para considerar cómo incrementar tus ingresos futuros del Seguro Social. Aunque no todos pueden ahorrar grandes sumas de dinero en cuentas IRA o 401(k), existen tres decisiones fundamentales que la mayoría de las personas pueden tomar y que podrían marcar la diferencia en sus cheques mensuales.

#### 1. Aumentar tu salario durante tus años laborales

Es esencial incrementar tu salario durante tus años laborales, ya que el Seguro Social calcula tus beneficios en función de tus ingresos anuales (hasta cierto límite). Mejorar tu salario mediante un ascenso, un segundo empleo o trabajos por cuenta propia puede elevar el promedio que utiliza el Seguro Social para calcular tu jubilación. Incluso un aumento modesto, como pasar de ganar US$70,000 a US$75,000 anuales, puede reflejarse en beneficios más altos.

#### 2. Trabajar al menos 35 años

El Seguro Social toma en cuenta tus 35 años mejor pagados para calcular tu beneficio. Si no has trabajado al menos 35 años, los faltantes se rellenan con ceros, lo que reduce el promedio y, por ende, tus pagos. Incluso si ya has completado 35 años, seguir trabajando te permitirá reemplazar años de bajos ingresos por años mejor pagados, lo que aumentará tus cheques mensuales.

#### 3. Retrasar tu solicitud del Seguro Social más allá de tu edad plena de jubilación

Una de las estrategias más poderosas es posponer tu solicitud de beneficios del Seguro Social más allá de tu edad plena de jubilación (66 o 67 años, según tu año de nacimiento). Si decides esperar, tus beneficios crecerán un 8% por cada año adicional, hasta un máximo a los 70 años. Aunque postergar la jubilación no es factible para todos, puede significar cientos de dólares más cada mes de por vida.

En resumen, planificar la jubilación con realismo y considerar estrategias inteligentes para aumentar tus ingresos futuros del Seguro Social es esencial para garantizar un retiro cómodo y estable. La clave está en tomar decisiones informadas y poner en práctica medidas que potencien tus beneficios a largo plazo. ¡Tu futuro financiero depende de las acciones que tomes hoy!