Le sirvió bastante: Embeth Davidtz y el gran consejo que recibió de Steven Spielberg cuando trabajaron juntos

Escuchar a personas expertas en un tema que te interese es una excelente idea, y Embeth Davidtz lo sabe bien. Recientemente, reveló el valioso consejo que recibió del reconocido cineasta Steven Spielberg cuando trabajaron juntos. ¿Quieres conocer qué le dijo? Sigue leyendo para descubrirlo en detalle.

## El Consejo de Steven Spielberg: Clave para el Éxito

Antes de entrar en detalles sobre el consejo en cuestión, es fundamental tener en cuenta que Embeth Davidtz hizo su debut como guionista y directora con la película ‘Don’t Let’s Go to the Dogs Tonight’. Para asumir estos roles, tuvo que prepararse exhaustivamente y aprender de los mejores en el campo. Así, aprovechó al máximo los consejos recibidos tanto de Spielberg como de Janusz Kaminski, director de fotografía.

## La Experiencia de ‘La Lista de Schindler’

Durante el rodaje de ‘La Lista de Schindler’ en 1993, Embeth Davidtz tuvo la oportunidad de compartir un momento especial con Spielberg. En una conversación, ella expresó sus dudas y preguntas sobre la toma de decisiones correctas, la pasión y la elección entre el dinero y la creatividad. Fue entonces cuando Spielberg le dio un consejo que resonaría en ella para siempre: «Siempre elige lo que te apasiona, porque todo surge de ahí».

## El Valioso Consejo de Janusz Kaminski

Por otro lado, al enfrentarse a la dirección de su propia película, Embeth Davidtz buscó orientación de Janusz Kaminski en cuanto a aspectos técnicos y creativos. En medio de su nerviosismo, le preguntó qué lentes utilizar para ciertas tomas, a lo que Kaminski respondió con sabiduría: «Confía en tu forma única de pensar y ver el mundo. No busques una técnica, confía en ti misma». Este consejo fue crucial para que Embeth lograra un excelente trabajo como guionista y directora.

## ‘Don’t Let’s Go to the Dogs Tonight’: La Inspiración Detrás de la Película

Para aquellos interesados en conocer más sobre ‘Don’t Let’s Go to the Dogs Tonight’, la película está basada en las memorias de Alexandra Fuller. La historia se desarrolla en la Sudáfrica del apartheid y sigue la vida de ‘Bobo’, una niña de 8 años que intenta comprender las realidades difíciles de crecer en medio de conflictos familiares y raciales.

## Filmografía Destacada de Embeth Davidtz

Además de su trabajo en ‘Don’t Let’s Go to the Dogs Tonight’, Embeth Davidtz ha participado en una variedad de películas aclamadas, entre las que se incluyen:

– ‘La Lista de Schindler’ (1993)

– ‘Matilda’ (1996)

– ‘El Hombre Bicentenario’ (1999)

– ‘El Sorprendente Hombre Araña’ (2012)

– ‘El Sorprendente Hombre Araña 2: La Amenaza de Electro’ (2014)

– ‘Junebug’ (2005)

– ‘La Chica del Dragón Tatuado’ (2011)

– ‘Fracture’ (2007)

– ‘Retribution’ (2023)

En resumen, la experiencia de Embeth Davidtz trabajando con Steven Spielberg y Janusz Kaminski le brindó valiosas lecciones que la ayudaron a crecer como guionista y directora. Sus logros en ‘Don’t Let’s Go to the Dogs Tonight’ son testimonio del impacto positivo de escuchar y aprender de los más experimentados en la industria del cine. ¡No dudes en seguir su ejemplo y buscar inspiración en aquellos que ya han recorrido el camino hacia el éxito!