¿Listo para la temporada 2 de “Kaiju No. 8”? Antes mira la película que ya está disponible en Crunchyroll

La segunda temporada del anime que combina acción, horror, fantasía y aventura está a punto de llegar, nos referimos a "Kaiju No. 8" que se estrenará este 19 de julio de 2025. Si eres un seguidor de esta serie, seguramente querrás rememorar todo lo acontecido hace más de un año, lo cual implicaría revisar nuevamente sus 12 episodios; no obstante, pensando en ti y en todos aquellos que desean adentrarse en este mundo, se lanzó "Kaiju No. 8: Misión de reconocimiento", la película que resume la primera entrega.

La llegada de "Kaiju No. 8: Misión de reconocimiento" a Crunchyroll



Se trata de una adaptación y reedición en formato de película de los doce primeros capítulos, que se proyectaron en cines entre marzo y abril del presente año, pero que ya está disponible en Crunchyroll para sorpresa y deleite de sus fervientes seguidores. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber para disfrutarla a través de streaming.

Detalles sobre la película y su disponibilidad



Como mencionamos anteriormente, si deseas poner al día antes de la segunda temporada de "Kaiju No. 8", que se estrenará el sábado 19 de julio, pero te resulta imposible ver los doce capítulos de la primera entrega debido a tus múltiples obligaciones, puedes estar tranquilo, ya que "Kaiju No. 8: Misión de reconocimiento" ya está disponible en Crunchyroll. De esta manera, podrás disfrutar de un resumen de 120 minutos.