Madre cae en coma tras ataque de mosquitos durante vacaciones familiares

Las vacaciones familiares de Emma, una mujer británica de 42 años, se convirtieron en una pesadilla cuando sufrió un grave ataque de mosquitos en Tenerife, España, que la dejó en coma.

Emma, acompañada por su esposo Stephen Brougham y sus hijos Sophie y Bobby, viajó a las Islas Canarias para disfrutar de unas vacaciones de verano. Sin embargo, poco después de llegar, fue cubierta de picaduras de mosquito que le causaron severas reacciones en la piel, inflamación y dolor.

Su esposo relató que las picaduras se volvieron moretones dolorosos, lo que los llevó a buscar atención médica de emergencia. Trágicamente, Emma perdió el equilibrio al bajar unas escaleras en el hotel, golpeándose la cabeza y sufriendo convulsiones y coágulos cerebrales que llevaron a una cirugía de emergencia.

Desde entonces, Emma ha estado en coma inducido, luchando por su vida en un hospital local. La familia ha recurrido a una campaña en GoFundMe para recaudar fondos que les permitan cubrir los costos médicos y de traslado, habiendo recaudado más de 60 mil euros de los 70 mil necesarios.

### La lucha de Emma en coma

La mujer británica lleva más de una semana en estado de coma, con los médicos manteniendo la esperanza de que se recupere. Mientras tanto, la familia enfrenta una montaña de gastos y no puede regresar al Reino Unido hasta que Emma muestre signos de mejoría.

Su esposo ha expresado su deseo de que Emma regrese a casa y se reúna con su familia, lo que ha conmovido a cientos de personas que han compartido la campaña para darle una segunda oportunidad de vida.

### Cómo ayudar a Emma

A pesar de las dificultades, la familia de Emma sigue buscando apoyo para salvarla y recuperarla de este trágico incidente. Las donaciones en la plataforma GoFundMe son fundamentales para cubrir los costos médicos y permitir que Emma regrese a su hogar junto a sus seres queridos.

En conclusión, la historia de Emma es un recordatorio de lo vulnerable que podemos ser ante los insectos y de la importancia de estar preparados para cualquier eventualidad durante un viaje. Ayudemos a Emma a recuperarse y a volver a su vida normal, apoyando su campaña y difundiendo su historia para concientizar sobre los riesgos de los mosquitos.

