“Me siento aliviada, era necesario”: el descargo de la China Suárez tras el duro posteo contra Benjamín Vicuña

La actriz conocida como La China Suárez ha decidido romper su silencio luego de una serie de polémicas en redes sociales con Benjamín Vicuña. Su declaración se produjo en el aeropuerto de Ezeiza, momentos antes de partir hacia Turquía en compañía de Mauro Icardi.

La Declaración de La China Suárez

El periodista Oliver Quiroz, de A la Tarde (América), fue quien cuestionó a La China Suárez acerca de sus publicaciones en contra de Vicuña, a lo que ella respondió: «Me siento aliviada, era supernecesario».

En relación a la negativa de Vicuña de permitir que sus hijos viajen con ella, La China Suárez mencionó: «Es que no me tiene que dejar, los dos tenemos un permiso, y así como viajaron con él a Chile las dos veces que fueron, también viajaron conmigo y siempre estuvo todo bien, pero bueno, no pasa nada».

Posteriormente, La China Suárez habló sobre su relación con Pampita, quien salió en defensa de Vicuña. La actriz optó por no entrar en detalles al respecto y expresó: «Ya está, ya hablamos un montón, dale, porfa». Ante la pregunta del periodista sobre si le sorprendía que Pampita saliera a hablar, La China Suárez respondió de manera tajante: «Yo ya no me sorprendo de nada».

Las Acusaciones de La China Suárez contra Benjamín Vicuña

La China Suárez hizo fuertes declaraciones en contra de Benjamín Vicuña, tanto en su rol de padre como de pareja. En sus publicaciones, mencionó situaciones en las que se sintió abandonada durante momentos difíciles, acusando a Vicuña de ser infiel y de minar su autoestima.

En sus palabras, La China Suárez describió a Vicuña como un padre ausente que no pudo llevar a sus hijos de viaje, excepto a Chile, por motivos económicos. Además, mencionó situaciones en las que Vicuña no estuvo presente para apoyarla emocionalmente, llegando al extremo de cuestionar su valía como madre.

La actriz también hizo referencia a la relación conflictiva que tuvo con Vicuña como pareja, mencionando episodios de celos y situaciones que la llevaron a recurrir a medicación psiquiátrica para sobrellevar la tristeza y la ansiedad.

En un tono indignado, La China Suárez se defendió de las acusaciones de Vicuña y lo acusó de jugar con los sentimientos de sus hijos por celos y envidia, revocando el permiso para que viajaran con ella días antes de su partida hacia Turquía.

En resumen, La China Suárez ha decidido hacer públicas sus experiencias con Benjamín Vicuña, exponiendo situaciones que la llevaron a sentirse desprotegida y vulnerada en su rol de madre y pareja. Sus declaraciones han generado controversia y han puesto en tela de juicio la imagen pública de Vicuña.