Militares sacan los pasos prohibidos con el ‘Tra, Tra’; son virales en Tik Tok

Un grupo de jóvenes soldados hondureños ha causado sensación en las redes sociales al ser filmados bailando al ritmo de la famosa canción ‘Tra, Tra’ del cantante de reguetón puertorriqueño Don Chezina, mientras llevaban puestos los uniformes de las Fuerzas Armadas de Honduras.

En los videos que se han difundido, se puede ver a varios soldados realizando los movimientos característicos del género playero, mientras que otros simplemente observan y animan. Hasta el momento, no se ha identificado el lugar donde se grabó el video.

Este clip ha generado una gran cantidad de comentarios y compartidos en TikTok, donde los usuarios han expresado opiniones divididas entre aquellos que aplauden la espontaneidad de los militares y aquellos que critican el uso del uniforme en este tipo de situaciones.

Reacciones encontradas en redes sociales



Las reacciones en las redes sociales han reflejado la polarización de opiniones:

"Para mí, el uniforme es sagrado y me entristece verlo en bailes que no representan a la institución. Antes, ponerse el uniforme no era algo sencillo."

"Esto está en otro nivel, ellos también tienen derecho a divertirse."

"Tienen todo el derecho de relajarse después de un largo día. ¿Qué sabrán aquellos que nunca han estado en esa posición?"

Hasta el momento, las autoridades militares no han emitido un comunicado oficial sobre este incidente ni se ha confirmado si los soldados estaban en servicio o en su tiempo libre.

¿Quién es Don Chezina y qué es el ‘Tra, Tra’?



Don Chezina, cuyo nombre real es Ricardo García Ortiz, es un cantante puertorriqueño considerado como uno de los pioneros del reguetón underground.

Su canción más famosa, ‘Tra, Tra’, lanzada en 1998, marcó a una generación por su ritmo rápido y letras explícitas, convirtiéndose en un clásico del género playero.

Caso similar: el exmilitar viral Esdras Laínez



Este nuevo video trae a la memoria el caso de Esdras Samuel Laínez, un exmilitar hondureño que en años anteriores fue dado de baja deshonrosa después de publicar un video bailando ‘Tra, Tra’ mientras estaba en servicio. Esta situación causó controversia a nivel nacional por su presunta falta de disciplina militar.

En diciembre de 2020, Laínez falleció trágicamente tras ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga. En ese momento, Don Chezina expresó públicamente su pesar por la muerte del joven que se volvió viral bailando su canción.

También puede leer: Captan a estudiantes bailando el 'Tra, Tra' de Don Chezina en escuela de Olancho

