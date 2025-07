Muere famoso actor de Pokémon tras perder su lucha contra el cáncer; ¿quién era?

El mundo del doblaje y el entretenimiento se encuentra en un momento de tristeza, ya que recientemente se ha confirmado la muerte de James Carter Cathcart, actor de Pokémon, después de una batalla contra el cáncer. A través de esta publicación, te contamos todos los detalles sobre esta lamentable noticia.

Muere James Carter Cathcart

Según informó el medio TMZ, James Carter falleció a la edad de 71 años el martes 8 de julio. La causa de su muerte fue un cáncer de garganta contra el que había estado luchando durante varios años. James falleció en un hospicio en Forest Hills, Nueva York.

En el año 2023, James recibió el diagnóstico de cáncer de garganta y, a pesar de someterse a diversos tratamientos que resultaron infructuosos, tuvo que enfrentar quimioterapias agresivas.

«Descansa en paz, querido y dulce hombre. Te extrañaré. La comunidad te extrañará. El mundo te extrañará. Una de las almas más alegres, exuberantes, bondadosas y talentosas ya no camina con nosotros. James Carter Cathcart fuiste único en su especie, un gentil, hermoso, genio juguetón y me alegró llamarte mi amigo. Maestro del bolígrafo, piano y micrófono. Amigo para muchos. Padre y esposo amorosos. Gracias por tus regalos», fue parte de la publicación en Instagram en honor a James.

¿Quién era James Carter Cathcart?

James Carter era un actor de voz, guionista y músico estadounidense, reconocido por su trabajo en el popular anime Pokémon. Nacido el 8 de marzo de 1954 en Nueva Jersey, Estados Unidos, James también era conocido por otros seudónimos como Jimmy Zoppi, Billy Beach y Carter Cathcart.

Su participación en el mundo del doblaje lo llevó a interpretar a personajes icónicos como James, Meowth, Gary Oak y Profesor Oak en Pokémon. Con una trayectoria de más de 20 años, James participó en más de 700 episodios de la serie y en varias películas.

Además de su trabajo en Pokémon, James también formó parte de la banda de rock ‘The Laughing Dogs’ en los años 70. Asimismo, prestó su voz para otras producciones como Yu-Gi-Oh!, Kirby: Right Back at Ya!, Sonic X (como Vector el Cocodrilo) y en videojuegos como Shadow the Hedgehog y Super Smash Bros.

La muerte de James Carter Cathcart, reconocido actor de doblaje, ha impactado a miles de seguidores y aficionados del anime en inglés. Su legado perdurará como una de las voces más emblemáticas de Pokémon. Descanse en paz.