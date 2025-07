Muere Julian McMahon, actor de ‘Los Cuatro Fantásticos’, a los 56 años; ¿cuál fue la causa?

El mundo del entretenimiento está de luto, ya que se ha confirmado la trágica muerte de Julian McMahon, actor de la película ‘Los Cuatro Fantásticos’, a la edad de 56 años. La noticia fue dada a conocer por su esposa, Kelly McMahon, a través de un comunicado emitido por el medio ‘Deadline’. En este artículo, te contaremos todos los detalles sobre la causa de su fallecimiento y quién era este reconocido actor australiano-estadounidense.

### El Triste Fallecimiento de Julian McMahon

Kelly McMahon, esposa de Julian, compartió un comunicado en el que informaba sobre la muerte de su esposo después de una valiente batalla contra el cáncer. En el comunicado, se mencionaba que el mayor deseo de Julian era llevar alegría a la mayor cantidad de personas posible. Según las palabras de Kelly McMahon, Julian amaba la vida, a su familia, amigos, trabajo y fans. La familia pidió respeto y privacidad en este momento tan difícil para todos los que rodeaban la vida del actor australiano.

### La Carrera de Julian McMahon

Julian Dana William McMahon, nacido el 27 de julio de 1968, era un actor australiano-estadounidense con una carrera destacada. Inició su trayectoria como modelo para reconocidas marcas en ciudades como Milán, Londres y Nueva York, para luego incursionar en la actuación en novelas como ‘Home and Away’ y ‘Another World’. Sin embargo, su salto a la fama se dio con su papel en ‘Profiler’. Entre sus proyectos más reconocidos se encuentran series como ‘Charmed’, ‘Nip/Tuck’ (por la que fue nominado al Globo de Oro), ‘Fantastic Four’, ‘Permonition’, ‘Faces in the Crowd’, ‘FBI: Most Wanted’ y ‘The Residence’.

En resumen, la muerte de Julian McMahon, conocido por su papel en ‘Los Cuatro Fantásticos’, ha conmocionado al mundo del entretenimiento. Su legado como actor y su valentía en la lucha contra el cáncer serán recordados por siempre. Descansa en paz, Julian McMahon.