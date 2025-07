Ni blanco ni verde: este es el color que recomiendan interioristas para crear serenidad y refugio en casa

¿Estás en la búsqueda de renovar el aspecto de tu hogar cambiando el color de las paredes pero no sabes por dónde empezar? ¡No te preocupes! Aquí te presentamos el color preferido por los expertos en diseño de interiores, que no solo aportará calma y modernidad a tu casa, sino que también la iluminará de una manera única y especial. Y no, no se trata del clásico blanco, beige o verde.

El tono ideal según los profesionales para crear un ambiente acogedor y tranquilo en tu hogar

Según los diseñadores de interiores más destacados, el color de pintura ideal para dar vida a tus paredes es el azul, pero no cualquier azul, sino tonos suaves y apagados que promueven la relajación y la serenidad en el ambiente.

La elección del azul como color predilecto no es una sorpresa, ya que, según la psicología del color, está asociado con la calma, la paz y la tranquilidad, convirtiéndolo en la opción perfecta para dormitorios y baños, espacios destinados al descanso y la desconexión.

Además, diversos estudios han demostrado que el color azul, en sus diferentes tonalidades, también es capaz de estimular el pensamiento lógico y favorecer la comunicación efectiva, por lo que resulta ideal para oficinas, despachos o áreas de lectura dentro del hogar.

Desde Better Homes & Gardens sugieren optar por tonos de azul apagado, ya que aportan serenidad y un toque de spa al dormitorio, gracias a su estética que evoca el mar y el cielo azul.

Los expertos de The Spruce recomiendan pinturas con matices grisáceos, ya que combinan a la perfección con la luz natural y las líneas limpias de los muebles.

Si no te sientes completamente convencido de pintar todas las paredes de tu habitación de azul, una alternativa es crear un punto focal en una de las paredes. En el dormitorio, puedes incorporar este color a través de la ropa de cama, cortinas o alfombras, mientras que en la sala o la cocina, puedes añadirlo con elementos como cojines, servilletas o manteles.

Entre los colores de pintura modernos que puedes elegir, destacan:

– Blue Heather de Benjamin Moore

– Upward (SW 6239) y Aleutian (SW6241) de Sherwin Williams

– Liberty Gray y Adirondack Blue de Behr

– Azul Meditación de Artecret

Si deseas transformar tu hogar en un oasis de calma y tranquilidad, no dudes en darle una oportunidad a estos tonos de azul que, sin duda, te conquistarán.