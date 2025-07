“No volví a saber nada de ella”: Nicolas Cage y por qué su relación con Sarah Jessica Parker no duró mucho

Nicolas Cage revela la verdad detrás de su breve romance con Sarah Jessica Parker

Hay momentos en la vida que quedan grabados en la memoria para siempre, y Nicolas Cage puede dar fe de ello. Recientemente, el reconocido actor decidió abrirse y contar por qué su relación con la famosa actriz Sarah Jessica Parker, conocida por su papel en ‘Sex and the City’, fue tan fugaz. Todo esto ocurrió en los años 90, y si quieres conocer todos los detalles de esta historia, te invito a seguir leyendo.

### La revelación de Sarah Jessica Parker

Para adentrarnos en este tema, es importante mencionar que la relación sentimental entre Nicolas Cage y Sarah Jessica Parker fue un secreto guardado durante mucho tiempo. Fue recién el domingo 13 de julio cuando la propia actriz, en una aparición en el programa ‘Watch What Happens Live with Andy Cohen’, confesó haber salido con su colega. Esta revelación sorprendió al presentador, quien además es amigo cercano de la artista.

### La versión de Nicolas Cage

Tras las declaraciones de Sarah Jessica Parker, Nicolas Cage decidió dar su versión de los hechos durante una entrevista con E! News el lunes 14 de julio. En sus declaraciones, el actor mencionó que la relación probablemente se vio afectada por una mala impresión que causó en un momento determinado.

Según Cage: «Me importaba Sarah, pero no creo que haya pasado la evaluación de su mamá. Recuerdo haberme sentado con ella y su madre a cenar en el Russian Tea Room, y no sé si fue por mi chaqueta de motociclista Vanson Leather azul, que todavía conservo, o por mi sinusitis, pero no volví a saber nada de ella».

### La vida después de la ruptura

Tras el final de su breve romance, tanto Sarah Jessica Parker como Nicolas Cage continuaron con sus vidas. La actriz se casó con Matthew Broderick en 1997 y han formado una familia con tres hijos. Por su parte, Nicolas Cage ha tenido cinco matrimonios, con figuras como Patricia Arquette, Lisa Marie Presley, Alice Kim, Erika Koike y actualmente con Riko Shibata. Además, el actor tiene tres hijos de diferentes relaciones.

### Conclusión

En conclusión, la historia de Nicolas Cage y Sarah Jessica Parker es un claro ejemplo de cómo las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser fugaces y estar llenas de altibajos. A pesar de que su romance no prosperó, ambos han seguido adelante con sus vidas y carreras. Esta anécdota nos recuerda que, incluso las estrellas más brillantes, también atraviesan momentos difíciles en el amor.

