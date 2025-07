Periodista transmite en vivo un crimen sin saber que la víctima es su jefe

Una tragedia se desató en Ciudad Obregón, México, cuando un periodista de Noticias 644 transmitía en vivo desde la colonia Sochiloa y presenció un ataque armado que resultó en la muerte de su jefe, Ángel Sevilla.

El comunicador, visiblemente conmocionado, identificó a Sevilla entre las víctimas y expresó su dolor en medio de la transmisión, revelando que había intentado comunicarse con él sin saber que había sido agredido.

En un acto de valentía, el reportero informó a los familiares de Sevilla sobre lo sucedido y lanzó una advertencia a la ciudadanía sobre la violencia que azota la región, instando a la precaución y a permanecer seguros en sus hogares.

### Avisando a los seres queridos

En medio del caos, el periodista asumió la responsabilidad de notificar a los familiares de Sevilla y garantizar que estuvieran al tanto de la situación. Además, transmitió un mensaje de alerta a la comunidad para que extremen las medidas de seguridad y eviten exponerse a situaciones de riesgo en las calles de la ciudad.

### Detalles del incidente

El ataque tuvo lugar alrededor de las 18:30 horas del pasado lunes, cuando hombres armados dispararon contra los ocupantes de una motocicleta, causando la muerte de dos personas y dejando a otra herida. Entre los fallecidos se encontraba el director de Noticias 644, Ángel Sevilla.

Las autoridades acordonaron la zona y desplegaron fuerzas de seguridad para resguardar el lugar, pero hasta el momento no se ha confirmado la detención de los responsables ni se ha esclarecido el motivo detrás del crimen.

#### Perfil de Ángel Sevilla

Ángel Sevilla era el fundador y director de Noticias 644, una plataforma de noticias local con una amplia audiencia en las redes sociales. Con un enfoque en la cobertura del municipio de Cajeme, en el sur de Sonora, Sevilla había logrado construir una sólida reputación en el ámbito periodístico local.

Su trágica muerte ha conmocionado tanto a sus colegas como a la comunidad en general, que lamenta la creciente ola de violencia que ha cobrado la vida de un profesional comprometido con informar la verdad.

### Conclusión

El asesinato de Ángel Sevilla no solo representa una pérdida irreparable para su familia y sus colegas, sino que también refleja la grave situación de inseguridad que atraviesa la región. Es fundamental que las autoridades tomen medidas concretas para garantizar la seguridad de los periodistas y de todos los ciudadanos que se ven afectados por la violencia en las calles.

La memoria de Ángel Sevilla perdurará en el corazón de quienes lo conocieron y valoraron su dedicación al ejercicio periodístico. Es momento de reflexionar sobre la importancia de proteger la libertad de expresión y de luchar contra la impunidad en casos de violencia contra comunicadores en México y en todo el mundo.

