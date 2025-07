La duración de un día en la Tierra es un tema fascinante que ha intrigado a los científicos durante siglos. A lo largo de la historia, la duración de un día ha cambiado debido a una variedad de factores, incluida la influencia de la Luna y el Sol en la rotación del planeta. En este artículo, exploraremos por qué un día dura 24 horas en la Tierra y cómo la gravedad del Sol ha desempeñado un papel crucial en este proceso.

## El papel de la gravedad del Sol en la duración de un día

Según un estudio publicado en Science Advances, titulado «Why the day is 24 hours long: The history of Earth’s atmospheric thermal tide, composition and mean temperature», la gravedad del Sol ha sido fundamental en la duración de un día en la Tierra. A lo largo de los 4.500 millones de años de historia del planeta, la rotación de la Tierra se ha ralentizado gradualmente debido a la atracción gravitacional de la Luna. Esto ha provocado que la duración de un día sea cada vez más larga.

Además, el estudio señala que el Sol también desempeña un papel importante en este proceso. A través de protuberancias similares a las de la Luna, el Sol ha contribuido a acelerar la rotación de la Tierra. Mediante pruebas geológicas y herramientas de investigación atmosférica, los científicos han demostrado cómo la interacción entre la Luna y el Sol ha influido en la duración de los días en nuestro planeta.

## La duración real de un día en la Tierra

Según la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), un día en la Tierra dura exactamente 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Este período de tiempo corresponde al tiempo que tarda la Tierra en completar una rotación completa sobre su eje. Sin embargo, debido al movimiento de traslación alrededor del Sol, que tarda aproximadamente 24 horas en completarse, la duración total de un día es de 24 horas.

En resumen, la duración de un día en la Tierra está influenciada por la interacción compleja entre la Luna y el Sol a lo largo de millones de años. Estos cuerpos celestes han desempeñado un papel crucial en la modificación de la duración de un día hasta llegar a las 24 horas que conocemos en la actualidad.