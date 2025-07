Por qué ICE no deporta a todos los inmigrantes que detiene: miles de ellos se quedan en EE. UU.

Recientemente se han revelado estadísticas actualizadas sobre inmigración en Estados Unidos y me topé con algo que me dejó sorprendido: el mes pasado, los agentes de ICE detuvieron a más inmigrantes que en cualquier otro mes de los últimos cinco años. Sin embargo, lo más impactante no fue esa cifra, sino el hecho de que menos de la mitad de esas personas fueron deportadas.

## Detenciones vs. Deportaciones

Uno podría suponer que si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) te arresta, es probable que te deporten del país en cuestión de días. Pero la realidad es mucho más compleja. Ser detenido no garantiza necesariamente la deportación, lo cual cambia el panorama por completo.

En junio, ICE arrestó a alrededor de 30,000 individuos, según información interna obtenida por NBC News. Esta es la cifra más alta desde que el gobierno comenzó a publicar estos datos mensuales en 2020. Sin embargo, solo 18,000 de esas personas fueron efectivamente deportadas. Este patrón se repitió en mayo, con 24,000 detenciones y 15,000 deportaciones.

¿Qué nos dice esto? Que miles de inmigrantes detenidos permanecen en Estados Unidos, al menos por el momento. Muchos de ellos están a la espera de una resolución judicial o tienen solicitudes de asilo en proceso, lo que legalmente impide su deportación inmediata.

## Razones detrás de las Detenciones

Existen varias razones para esta situación. Una de las más comunes es que muchos inmigrantes tienen solicitudes de asilo pendientes, lo cual detiene automáticamente cualquier proceso de expulsión mientras se resuelve su caso. Además, algunos cuentan con protecciones legales temporales otorgadas por jueces de inmigración debido al riesgo de persecución o tortura en sus países de origen.

Incluso con el regreso de Donald Trump a la presidencia y su promesa de deportar a «millones y millones» de personas, el sistema legal de inmigración continúa imponiendo ciertos límites. La ley federal y las decisiones judiciales no pueden ser ignoradas tan fácilmente, a pesar de la voluntad política de aumentar las deportaciones.

## Condiciones en los Centros de Detención

No obstante, no pienses que las personas detenidas están cómodas mientras esperan. Según informes recientes y testimonios de inmigrantes, muchos de los centros de detención de ICE están abarrotados. Se estima que actualmente hay alrededor de 60,000 personas bajo custodia, a pesar de que el Congreso solo ha aprobado fondos para 41,500 camas.

Las quejas no se han hecho esperar: falta de saneamiento, acceso médico limitado, alimentación de baja calidad, ropa sucia. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) niega rotundamente estas acusaciones y asegura que todos los detenidos reciben comida, atención médica y acceso a sus abogados, los testimonios escuchados generan dudas.

## Expulsiones Aceleradas y Decisiones Judiciales

Ante la presión por cumplir con sus promesas, la administración Trump está recurriendo a una estrategia cada vez más controvertida: la expulsión acelerada. En algunos casos, ICE está finalizando procesos de asilo pendientes sin audiencia y deportando a los inmigrantes directamente, o incluso enviándolos a terceros países como Guatemala y Honduras, gracias a nuevos acuerdos diplomáticos.

Incluso la Corte Suprema ha fallado a favor del gobierno, permitiéndole temporalmente ignorar las órdenes de los jueces de inmigración que bloquean deportaciones a ciertos países, lo que podría acelerar aún más los procesos en julio y agosto.

Esto significa que ser arrestado por ICE no garantiza una deportación inmediata, pero tampoco garantiza seguridad. Muchos individuos permanecen detenidos durante meses, otros son liberados con monitoreo electrónico, y algunos logran quedarse si ganan sus casos en los tribunales.

## Futuro de las Deportaciones

Sin embargo, el riesgo sigue siendo una realidad, especialmente con iniciativas como el proyecto de ley conocido como la «One Big Beautiful Bill», que busca asignar US$45,000 millones en fondos para expandir la capacidad de ICE y triplicar las detenciones. Esto podría cambiar el panorama en los próximos meses.

En resumen, la situación actual de inmigración en Estados Unidos es compleja y presenta una serie de desafíos y controversias. A pesar de las detenciones masivas, las deportaciones no siempre son la consecuencia inmediata, y los inmigrantes detenidos enfrentan condiciones precarias en los centros de detención. La incertidumbre y el temor a la deportación siguen siendo una realidad para muchos individuos que buscan una vida mejor en suelo estadounidense.