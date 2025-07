¿Por qué TV Azteca 7 no transmite el México vs. USA por la final de la Copa Oro 2025? Esto dijo Ricardo Salinas Pliego

La transmisión de la final de la Copa Oro 2025 entre México y Estados Unidos dejó fuera a TV Azteca, una decisión que sorprendió a muchos fanáticos acostumbrados a seguir los partidos de la Selección Mexicana con las voces de Christian Martinoli y Luis García. ¿Qué sucedió y qué dijo Ricardo Salinas Pliego al respecto? Aquí te lo contamos.

TV Azteca se queda fuera de la transmisión

La decisión de TV Azteca de no adquirir los derechos de transmisión de la Copa Oro 2025 se debió al elevado costo de 18 millones de dólares, según reveló el periodista Juan Pablo Fernández. La televisora consideró que esta inversión no sería rentable, ya que no había una alta expectativa en torno a la Selección Mexicana y el torneo en general. En un comunicado oficial, la empresa explicó que no estaba dispuesta a aceptar condiciones o costos excesivos y que su enfoque estaba en regresar con más fuerza para el Mundial 2026, resaltando su compromiso con México y su afición.

Explicación de Ricardo Salinas Pliego

El dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, fue directo en redes sociales al explicar la ausencia de la televisora en la transmisión del torneo. Ante la pregunta de un usuario sobre por qué no adquirieron los derechos, respondió: “Porque eran demasiado caros para tan malos partidos. Además, nos va a servir para hacer un pequeño experimento en redes sociales con mi equipo de narradores”. Esta estrategia dio lugar a una transmisión digital improvisada con Martinoli y García bajo el nombre de Farsantes con gloria, que logró viralizarse con el hashtag #TUDNMUTE.

Final de la Copa Oro 2025

La gran final de la Copa Oro 2025 entre México y Estados Unidos se llevará a cabo el domingo 6 de julio a las 5:00 p.m. (hora del centro de México) en el NRG Stadium de Houston. En México, el partido podrá ser visto en vivo por televisión abierta a través de Canal 5 (Televisa) y en streaming por ViX.

En Estados Unidos, las opciones son FOX Sports en inglés, y Univision, TUDN y ViX+ en español. En caso de empate al finalizar los 90 minutos, habrá tiempos extra y, si la igualdad persiste, se definirá al campeón mediante penales.