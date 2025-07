PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO: a qué hora juega, qué canal transmite, cómo y dónde ver Mundial de Clubes 2025 en USA y México

El Mundial de Clubes 2025 está en plena acción con un enfrentamiento crucial entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich, dos potencias del fútbol europeo que se disputarán un lugar en las semifinales este sábado 5 de julio en el imponente Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

### PSG vs. Bayern Múnich: Un Choque de Titanes

El PSG, actual campeón de la Champions League, llega con una racha imparable después de vencer 4-0 al Inter Miami y consolidarse como uno de los favoritos del torneo. El equipo dirigido por Luis Enrique ha demostrado un equilibrio entre defensa y ataque, con jugadores como Dembélé, Zaïre-Emery y Vitinha brillando en cada partido.

Por otro lado, el Bayern Múnich también ha mostrado su poderío al eliminar al Flamengo por 4-2, con un doblete de Harry Kane, quien lidera la ofensiva del equipo alemán. A pesar de su capacidad goleadora y una plantilla profunda, el Bayern deberá cuidar el desgaste físico de varios titulares que acumulan muchos minutos en cancha.

### Horarios del Partido según tu País

Si no quieres perderte ni un minuto de este emocionante enfrentamiento, aquí te dejamos los horarios del partido según tu país:

– Estados Unidos (ET): 12:00 p.m.

– Estados Unidos (PT): 09:00 a.m.

– México (CDMX): 10:00 a.m.

– Argentina: 1:00 p.m.

– Chile: 12:00 p.m.

– Colombia: 11:00 a.m.

– Perú: 11:00 a.m.

– Ecuador: 11:00 a.m.

– Venezuela: 12:00 p.m.

– Paraguay: 1:00 p.m.

– Uruguay: 1:00 p.m.

– España: 6:00 p.m.

### Transmisión en Vivo del Partido

Para aquellos que desean seguir el partido en vivo, habrá varias opciones disponibles en diferentes plataformas:

– DAZN: Transmisión gratuita a nivel mundial a través de streaming.

– DIRECTV Sports y DGO: Disponible en Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Venezuela.

– TNT USA: Señal oficial para Estados Unidos.

También podrás disfrutar del partido en línea a través de dispositivos móviles, Smart TV o navegadores web utilizando las aplicaciones oficiales de DAZN y DGO.

### Posibles Alineaciones

A continuación, te presentamos las posibles alineaciones de ambos equipos para el partido:

– Paris Saint-Germain (DT: Luis Enrique): Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia.

– Bayern Múnich (DT: Vincent Kompany): Neuer; Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Raphaël Guerreiro; Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry; Kingsley Coman, Michael Olise, Harry Kane.

### Conclusión

El duelo entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich promete ser un espectáculo deportivo de primer nivel, con dos equipos de élite compitiendo por un lugar en las semifinales del Mundial de Clubes 2025. No te pierdas este emocionante enfrentamiento y disfruta del mejor fútbol internacional en vivo desde la comodidad de tu hogar. ¡Que gane el mejor!