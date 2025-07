¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Borussia Dortmund por Copa Mundial de Clubes 2025 en España, México y USA?

Real Madrid y Borussia Dortmund volverán a enfrentarse en los cuartos de final de la Copa Mundial de Clubes FIFA 2025, en una rivalidad que se ha intensificado en los últimos años en la Champions League. El encuentro se llevará a cabo este sábado 5 de junio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. Si deseas ver el partido en tu televisor Smart TV, teléfono móvil, Tablet o PC, aquí te proporcionamos información sobre los canales de TV y servicios de streaming que transmitirán el partido en diferentes países.

Transmisión del Mundial de Clubes en DAZN

DAZN se encargará de transmitir de forma gratuita los 63 partidos del Mundial de Clubes en países de Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, Oceanía, África y Asia. Simplemente debes registrarte en su sitio web oficial o suscribirte a un plan con el precio en tu moneda local.

Transmisión del partido en diferentes países

En Estados Unidos, el juego entre Real Madrid y Borussia Dortmund estará disponible en plataformas de streaming como DAZN USA. En México, podrás verlo a través de DAZN, Canal 5, TUDN, ViX y Tabii.

En Latinoamérica, DIRECTV Sports (DGO) y Disney Plus (de ESPN) cuentan con los derechos de transmisión del Mundial de Clubes 2025 y transmitirán el partido entre Real Madrid y Borussia Dortmund.

Además, la señal del partido Real Madrid contra Borussia Dortmund también estará disponible en señales locales de diferentes países, como Argentina (Telefe y Mi Telefe), Bolivia (TiGo Sports, Red Uno, COTAS Televisión y Tuves), Ecuador (Teleamazonas), Paraguay (TiGo Sports), Perú (América TV), Uruguay (NS Eventos 1, TCC, Montecable y Flow TV) y Venezuela (Inter y Televen).

Transmisión en Centroamérica y España

En Centroamérica, el partido estará disponible en El Salvador (TCS Go y Canal 4), Guatemala (Azteca Guate), Nicaragua (Canal 7), Panamá (Rush y Next), Costa Rica (TDMAX y Canal 7 de Teletica) y Honduras (deportestvc.com, Canal Deportes TVC, HRN y Tropicalísima 104.1).

Para el público en España, DAZN, TeleCinco y Mitele Plus serán los encargados de transmitir el Real Madrid-Dortmund.

Tabla de países y canales de TV / Streaming

A continuación, te presentamos una tabla con los países y los canales de TV / Streaming donde podrás ver el partido:

– Argentina: DAZN, DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus Premium, Telefe, Mi Telefe

– México: Canal 5, TUDN, ViX, DAZN, Tabii

– Estados Unidos: DAZN USA, Watch TBS y TBS USA

– España: DAZN, Mitele Plus y TeleCinco

– Brasil: Globoplay, DAZN Brasil, Zapping, Claro TV+, Amazon Prime Video, Sky+, CazéTV, SporTV

– Colombia: DAZN, DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus Premium

– Chile: DAZN, DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus Premium

– Perú: DAZN, DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus Premium, América TV

– Uruguay: DAZN, DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus Premium, NS Eventos 1, Montecable, TCC, Flow TV

– Bolivia: DAZN, Disney Plus Premium, TiGo Sports, Red Uno, COTAS Televisión, Tuves

– Paraguay: DAZN, Disney Plus Premium, TiGo Sports

– Venezuela: DAZN, DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus Premium, Inter, Televen

– Costa Rica: DAZN, TDMAX, Canal 7 (Teletica Deportes)

– Panamá: DAZN, Bluu, Nex, Rush Sports

– Nicaragua: DAZN, Canal 13

– El Salvador: TCS Go, Canal 4

– Guatemala: DAZN, Azteca Guate

– Honduras: DAZN, deportestvc.com, Canal Deportes TVC, HRN, Tropicalísima 104.1

– Puerto Rico: DAZN, DIRECTV Sports

– Cuba: DAZN

– República Dominicana: DAZN

– Canadá: DAZN

– Italia: DAZN, Mediaset Infinity, Tabii, Italia 1

– Alemania: DAZN, Tabii

– Francia: DAZN, myCANAL, Tabii

– Japón: DAZN

¡Prepárate para disfrutar de un emocionante partido entre Real Madrid y Borussia Dortmund en la Copa Mundial de Clubes FIFA 2025!