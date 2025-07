Qué dijo Mariana Nannis sobre los rumores de que trabaja como moza en una parrilla

En las últimas horas, se ha filtrado la noticia de que Mariana Nannis podría estar desempeñando el rol de camarera en una parrilla. Ante los rumores, ella reaccionó de manera explosiva.

Según relató Yanina Latorre, la primera reacción de Mariana Nannis al ser descubierta por un periodista fue cortar la comunicación telefónica y no atender más, hasta que el productor le informó que estaban al tanto de su nueva ocupación como camarera.

Mariana Nannis acusó a Claudio Paul Caniggia de usarla como pantalla: “Para mí, él es homosexual”

«Ella lo llamó y tuvieron una conversación para alquilar balcones», afirmó la conductora, detallando la actualidad de la madre de Charlotte y Alex Caniggia, quien al parecer estaría trabajando en un bar llamado Lorente Rock and Sports.

«Empezó a gritar ‘Son unos mentirosos, cómo voy a estar en una parrilla si ni siquiera como carne. Yo jamás trabajé en mi vida, mirá si voy a trabajar en una parrilla'», leyó Latorre sobre las declaraciones de Nannis.

Consultada acerca de si mantiene su estilo de vida, Mariana reafirmó: “Por supuesto, es más puedo gastar mucha más plata que en los 90. Es que yo tengo que cobrar un juicio millonario. Y es más, estoy saliendo con un banquero suizo millonario. Puedo gastar más plata que nunca. Si quiero gasto 5.000, 10.000, 30.000 dólares por día».

Después de desmentir todas las versiones que apuntaban a que estaría en bancarrota, afirmó: “La casa de Marbella no está arruinada, es más, yo estoy viviendo ahí. Es mentira que yo vendí los departamentos de Miami. Yo nunca los vendí. Yo ahora estoy trabajando en la televisión italiana. Me pagan 38.000 euros por entrevista. Me pasan a buscar en avión y tengo un chofer en un Mercedes con guantes blancos esperando».

