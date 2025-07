¿Qué le pasó a ‘El Estaca’? José Ramón San Cristóbal sufre fuerte accidente en Estados Unidos

José Ramón San Cristóbal, más conocido como ‘El Estaca’, ha inquietado a todos sus seguidores al revelarse que el locutor tuvo un grave accidente en los Estados Unidos. A continuación, te contamos todos los detalles y cómo se encuentra actualmente.

Durante un programa de radio, José Ramón relató que estuvo a punto de perder la vida en un accidente en las calles de Estados Unidos. Según el locutor, todo ocurrió mientras esperaba en un semáforo con su motocicleta, y de repente salió volando.

«Casi me matan, en serio, tuve un accidente en mi motocicleta. Estaba parado en un alto esperando que cambiara la luz y viendo el coche de frente, y de repente vi el cielo», contó José Ramón. No entendía lo que pasaba ni por qué estaba «volando», pero al caer en el capó de un coche, se dio cuenta de que había ocurrido un grave accidente.

A pesar de la espectacularidad del accidente, el locutor afirmó que actualmente no tiene lesiones importantes, solo un poco de dolor en el cuello. Se mostró sorprendido de no haber sufrido lesiones graves o incluso la muerte, y aunque no es creyente, considera que tuvo mucha suerte.

José Ramón San Cristóbal, conocido como ‘El Estaca’, es un destacado locutor de radio, conductor de televisión, guionista, empresario y arquitecto mexicano. Comenzó su carrera en WFM con el programa ‘El Divino Diván’ y luego incursionó en la televisión con ‘El planeta de Cabeza’. Además, es cofundador del grupo de rock ‘Los Rijabs’ y lanzó la marca ‘Bon Vivant’, que ofrece kits de coctelería.

En resumen, tras el accidente en motocicleta en Estados Unidos, José Ramón San Cristóbal, conocido como ‘El Estaca’, se encuentra en buen estado de salud, sin lesiones graves que le impidan llevar una vida normal. Afortunadamente, el locutor ha salido ileso y puede continuar con su rutina diaria sin problemas.