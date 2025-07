Quién es Verónica Sánchez, la actriz que hace de Ángela Rekarte en la serie “Ángela”

Ángela Rekarte Tomasena es una mujer que aparenta llevar una vida perfecta junto a su familia ante los ojos de amigos y seres queridos. Sin embargo, detrás de puertas cerradas, su hogar se convierte en un infierno debido a los constantes maltratos de su esposo. Vive en un constante tormento que la angustia hasta por los detalles más mínimos, pero todo cambia cuando aparece Edu, quien enciende la llama de la pasión en su vida y le ofrece un plan de escape. Sin embargo, las cosas no salen como estaban planeadas. Este es el argumento de la serie de Netflix «Ángela», la cual consta de seis episodios disponibles para ver en América Latina y Estados Unidos. Si aún no conoces a la protagonista de esta historia, a continuación te proporcionaré más información sobre ella.

### Datos sobre la protagonista de «Ángela»

Verónica Sánchez Calderón es el nombre completo de la actriz que interpreta a Ángela en la serie. Nacida en Sevilla, España, el 1 de julio de 1977, Verónica es una reconocida actriz de cine, teatro y televisión en su país. Entre sus trabajos más destacados se encuentran participaciones en series como «Los Serrano», «Sin identidad», «El embarcadero» y «Sky Rojo», entre otros.

### Trayectoria de Verónica Sánchez

Decidida a convertirse en actriz, Verónica dejó su ciudad natal para mudarse a Madrid, donde se formó en Arte Dramático. Durante sus estudios, tuvo pequeñas actuaciones en obras de teatro, destacando su participación en «Bodas de sangre de Lorca».

Su debut en el cine se dio en 2003 con la película «Al sur de Granada». Sin embargo, el papel que la catapultó a la fama fue en la serie «Los Serrano», que la hizo muy conocida en el mundo del entretenimiento. A partir de entonces, participó en diversos proyectos como «Los 2 lados de la cama», «Sin identidad», «El Caso: Crónica de sucesos», «Tiempos de guerra», «El embarcadero» y «Sky Rojo», entre otros.

Por su destacado desempeño actoral, Verónica Sánchez fue nominada al Premio Goya en la categoría de Mejor actriz revelación por su papel en «Al sur de Granada». Además, recibió dos nominaciones como Mejor interpretación femenina de reparto por sus trabajos en «Camarón» y «Gordos» en los años 2006 y 2010, respectivamente.

### Vida personal de Verónica Sánchez

La vida personal de Verónica Sánchez es bastante reservada. Se sabe que mantuvo una relación amorosa con el actor Luis Fernández, con quien compartió créditos en la serie «La Favorita 1922». Anteriormente, la actriz estuvo vinculada sentimentalmente con el actor y cantante Fran Perea, así como con el modelo y actor Isaac Guzmán y el actor Daniel Pérez Prada.

Si te ha interesado conocer más sobre Verónica Sánchez y su papel en la serie «Ángela», te invito a mantenerte informado sobre las novedades y tendencias del mundo del entretenimiento. ¡Únete a nuestra comunidad de WhatsApp para no perderte ninguna noticia importante!

Por Judith Vicente.