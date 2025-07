Revelación inesperada: Benny Blanco y la canción con la que se enteró quiénes eran los Jonas Brothers

Benny Blanco en el foco de la polémica por su participación en el podcast ‘Therapuss’ de Jake Shane sigue generando discusión en las redes sociales. Recientemente, reveló detalles sorprendentes sobre su carrera y sus gustos musicales, incluyendo cómo descubrió a los Jonas Brothers a través de una canción. ¡Sigue leyendo para conocer todos los detalles!

## El sorprendente descubrimiento de Benny Blanco

En una entrevista compartida en YouTube, Benny Blanco reveló que desconocía la existencia de los Jonas Brothers hasta el lanzamiento de su éxito ‘Sucker’ en 2019. Esta confesión sorprendió a muchos, ya que el productor y compositor musical admitió que nunca había escuchado ninguna de sus canciones anteriormente. A pesar de conocer el nombre del grupo, Blanco afirmó que no había explorado su música debido a su edad.

## La impactante revelación sobre los Jonas Brothers

Tras sus declaraciones sobre los Jonas Brothers, Benny Blanco compartió una lista de las canciones más populares de la banda, incluyendo éxitos como ‘S.O.S.’, ‘Sucker’, ‘Lovebug’ y ‘Burning Up’. A pesar de su falta de familiaridad con la música del trío de hermanos, Blanco se mostró interesado en descubrir más sobre su trabajo y su impacto en la industria musical.

## La influencia de Selena Gomez en la vida de Benny Blanco

Además de hablar sobre los Jonas Brothers, Benny Blanco reveló un dato curioso sobre su relación con Selena Gomez. El productor admitió que nunca había visto la serie de televisión ‘Los hechiceros de Waverly Place’, en la que Gomez actuó, hasta que comenzaron a salir juntos en 2023. Blanco compartió que decidió ver la serie para comprender mejor el trabajo de su pareja y prepararse para un posible reinicio en 2024. Esta anécdota revela la influencia mutua que han tenido en sus vidas personales y profesionales.

## Las canciones más populares de los Jonas Brothers

Para aquellos que quieran explorar la música de los Jonas Brothers, aquí hay una lista de algunas de sus canciones más populares:

– ‘S.O.S.’

– ‘Sucker’

– ‘Lovebug’

– ‘Burning Up’

– ‘When You Look Me In The Eyes’

– ‘Fly With Me’

– ‘Year 3000’

– ‘Paranoid’

– ‘Just Friends’

– ‘Pushin’ Me Away’

## Conclusión

La revelación de Benny Blanco sobre su desconocimiento de los Jonas Brothers hasta el lanzamiento de ‘Sucker’ ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Su honestidad sobre sus gustos musicales y su relación con Selena Gomez ha permitido a sus seguidores conocerlo mejor como persona y como artista. No cabe duda de que la música sigue siendo un factor importante en la vida de Blanco, y estamos ansiosos por ver qué otros secretos revelará en el futuro. ¡Mantente informado para no perderte ninguna novedad sobre este talentoso productor y compositor musical!