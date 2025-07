Rihanna: la minimalista manicura para uñas largas que derrocha elegancia y clase

Cuando hablamos de moda y tendencias, nunca podemos dejar de mencionar a Rihanna, quien siempre nos sorprende con sus looks impecables. En esta ocasión, la cantante nos dejó boquiabiertos con su manicura lavanda con leche, un detalle sutil pero impactante que no pasó desapercibido en su última aparición pública. A pesar de que su tercer embarazo acapara los titulares, el estilismo veraniego con el que se presentó en el estreno mundial de Los Pitufos se convirtió rápidamente en tendencia.

La elección de la manicura lavanda con leche por parte de Rihanna en Bruselas

La manicura lavanda con leche que lució Rihanna en Bruselas fue diseñada por la reconocida manicurista Jenny Longworth. Este estilo se destaca por su elegancia simple, con un tono morado suave que roza el blanco y un acabado brillante y lechoso que aporta frescura y ligereza. La combinación del baño de leche translúcido con el lila lo convierte en la opción perfecta para el verano, destacando por su discreta sofisticación y versatilidad.

Replicando la manicura minimalista de Rihanna

Si te preguntas cómo puedes lograr el look de uñas minimalista de Rihanna, Jenny Longworth compartió los pasos para replicarlo en casa:

– Comienza aplicando una base de gel transparente BIAB en las uñas.

– Luego, utiliza el esmalte Diana de The Gel Bottle Inc., un tono lila claro con acabado suave y lechoso.

– Finaliza con el topcoat Extreme Shine de la misma marca para un brillo duradero.

– No te olvides de hidratar tus cutículas con Cuticle Essence para mantenerlas saludables.

La tendencia minimalista en manicuras y el impacto de Rihanna

La manicura lavanda con leche de Rihanna es un claro ejemplo de la tendencia minimalista en uñas para el año 2025. Junto con Selena Gomez y Heidi Klum, la cantante continúa marcando pautas en belleza, demostrando que menos es más cuando se trata de elegancia y frescura.