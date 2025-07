“Ruri Rocks”, el anime que convierte la geología en una aventura fascinante y que habla de la amistad

Los animes se han vuelto muy populares en los últimos tiempos, abarcando una amplia gama de géneros como comedia, romance, acción y fantasía épica. Sin embargo, ¿alguna vez has escuchado de una serie que se centre en la geología? Pues bien, existe una animación japonesa llamada «Ruri Rocks» que se adentra en un viaje geológico. A continuación, te contaremos todo lo que necesitas saber sobre esta emocionante producción.

Ruri Rocks: Una Aventura Geológica

La trama de «Ruri Rocks» sigue la historia de Ruri, una estudiante de secundaria apasionada por las joyas, que descubre su fascinación por la colección de minerales al conocer a Nagi, una estudiante de posgrado especializada en mineralogía. Juntas, emprenden un emocionante viaje geológico que las lleva a descubrir las maravillas de nuestro planeta Tierra.

Fecha de Estreno y Horarios

«Ruri Rocks» se estrenará el próximo 6 de julio a las 21:00 JTS por Crunchyroll, por lo que si deseas disfrutar de esta serie, necesitarás contar con una suscripción a la plataforma de streaming. A continuación, te detallamos los horarios de estreno por país:

– Estados Unidos: 8:00 a.m. (Hora del Este)

– México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 6:00 a.m. (Hora del Este)

– Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 7:00 a.m. (Hora del Este)

– Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 8:00 a.m. (Hora del Este)

– Paraguay, Argentina, Uruguay: 9:00 a.m. (Hora del Este)

– España: 2:00 p.m. (Hora del Este)

Además, la serie estará disponible para todo el continente americano, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, el subcontinente indio y el Sudeste Asiático.

Elenco de «Ruri Rocks»

El elenco de voces de «Ruri Rocks» está conformado por:

– Ruri Tanigawa con la voz de Miyari Nemoto

– Nagi Arato con la voz de Asami Seto

– Yoko Imari con la voz de Yume Miyamoto

– Shoko Seto con la voz de Saki Hayashi

– Aoi Kasamaru con la voz de Misuzu Yamada

Origen y Producción de la Serie

«Ruri Rocks» se basa en el manga japonés «Ruri no Hōseki», escrito e ilustrado por Keiichirō Shibuya. La serie se publicó en la revista de manga seinen Harta de Enterbrain a partir de agosto de 2019 y cuenta con cuatro volúmenes recopilatorios.

El anime está dirigido por Shingo Fuji en Studio Bind, con Michiko Yokote a cargo de la estructura de la historia, Mayu Fujii diseñando los personajes y Daisuke Achiwa junto a Kazuki Yanagawa componiendo la música.

Conclusión

«Ruri Rocks» promete ser una serie emocionante y educativa que combina la aventura con la pasión por la geología y los minerales. Con un elenco talentoso y un equipo de producción sólido, esta animación japonesa seguramente capturará la atención de los amantes de los animes y de la naturaleza. ¡No te pierdas su estreno y sumérgete en el apasionante mundo de «Ruri Rocks»!