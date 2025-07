Sabrina Rojas contó todo lo que se dijeron con Nicolás González durante su encuentro en un boliche

Sabrina Rojas ha negado categóricamente cualquier tipo de romance con Nicolás González. En lugar de eso, reveló que simplemente coincidió con el futbolista en un boliche y compartió detalles de su conversación, dejando en claro que no sucedió nada más allá de eso.

El Encuentro en el Boliche entre Sabrina Rojas y Nicolás González

Durante una entrevista en LAM, Sabrina Rojas explicó que se había corrido un rumor acerca de un posible romance con Nicolás González, que incluía besos en un boliche y una salida juntos. Sin embargo, la actriz aclaró que esto no era cierto y que simplemente se trató de una coincidencia en el mismo lugar con el futbolista.

«En LAM hicieron un enigmático donde decían que yo había tenido un romance con Nicolás González, que chapamos en el boliche y que de ahí nos fuimos. Si algo hubiese sido verdad, tal vez me llamo silencio, pero me quiero tomar el tiempo para aclarar que no es así», afirmó durante la entrevista.

La Conversación en el Boliche

Sabrina Rojas explicó que la conversación que tuvo con Nicolás González fue bastante trivial y que en un momento se dieron cuenta de que estaban siendo observados por otros asistentes al boliche. De hecho, González le mencionó que ella no sabía quién era él, lo cual provocó una divertida reacción por parte de la actriz.

«Lo miré sin entender y él, muy amable, me dijo ‘es que vos no sabés quién soy yo’. Cuando me contó le dije ‘ay, mi hijo se muere si se entera de que estoy acá con vos’. Y ahí terminó todo. Me fui sola», relató Rojas.

Además, Sabrina Rojas compartió este encuentro con sus hijos, quienes reaccionaron de manera graciosa. «Al otro día le dije a mis hijos ‘ayer conocí al jugador Nicolás González en un boliche’. Fausto me dijo ‘¿no le pediste una foto?’. Y Esperanza, que ya está canchera, me dijo ‘mamá, si estuviste hablando en un boliche, seguro me van a decir que es tu novio’», contó entre risas.

La Última Declaración de Amor de Nico González a su Novia y la Polémica con Sabrina Rojas

En medio de los rumores de un posible romance entre Nico González y Sabrina Rojas, surgió una polémica debido a que el futbolista ha estado en una relación durante varios años con Paloma Silberberg, quien lo ha acompañado en muchos de sus logros deportivos.

En medio de esta polémica, se viralizó una declaración pública de amor que Nico González le hizo a su novia en redes sociales. En el mensaje, González expresó su amor y agradecimiento a Silberberg por apoyarlo en todo momento.

«Feliz cumpleaños mi amor, espero que tengas un gran día y que la pases hermoso, hoy me toca no poder disfrutar de este día tan especial para vos pero quiero que sepas que siempre voy a estar, te amo demasiado y gracias, gracias por bancarme en todas las locuras y soportarme cada día», escribió el futbolista.

Posteriormente, la pareja disfrutó de un viaje a Disney que resultó ser muy especial, y Paloma Silberberg compartió en redes sociales que todo marchaba de maravilla en su relación. «Todo es felicidad», afirmó en una publicación.

En conclusión, tanto Sabrina Rojas como Nico González han desmentido los rumores de un romance entre ellos, y han dejado en claro que están comprometidos con sus respectivas parejas. La polémica generada por esta situación demuestra cómo los rumores en el mundo del espectáculo pueden tomar proporciones inesperadas y causar controversia entre los seguidores de los involucrados.