¿Scarlett Johansson se convierte en dinosaurio en Jurassic World: Rebirth?

Recientemente se llevó a cabo el lanzamiento de Jurassic World: El Renacer, protagonizada por Scarlett Johansson, y una escena post-créditos que ha dado de qué hablar en internet.

Esta escena ha causado revuelo en plataformas como TikTok, donde se ha difundido un video en el que se muestra a Scarlett Johansson transformándose en un dinosaurio, lo que supuestamente pertenece a la escena post-créditos de Jurassic World: Rebirth, estrenada el 2 de julio.

Sin embargo, es importante aclarar que toda esta información es completamente falsa. La grabación compartida en TikTok ha sido creada con inteligencia artificial y, a pesar de que ha logrado engañar a muchos usuarios en redes sociales, no tiene ningún fundamento real.

A diferencia de otras películas que suelen incluir escenas post-créditos, la cinta dirigida por Gareth Edwards no cuenta con ninguna. Esto se debe a que el equipo de producción consideró que no era necesario agregarla, pero esto no significa que no habrá una continuación, sino que se espera que este sea el inicio de una nueva etapa en la franquicia.

El papel de Scarlett Johansson en Jurassic World: Rebirth



En esta entrega, Scarlett Johansson interpreta a Zora Bennett, una experta en operaciones encubiertas cuya misión es obtener material genético de dinosaurios gigantes que viven en aislamiento. Ella y su equipo se enfrentarán a una peligrosa misión en una isla, que pondrá a prueba sus habilidades y su valentía.

Esta nueva película de la saga jurásica ha sido muy bien recibida por el público, logrando recaudar 137,5 millones de dólares en tan solo cinco días, lo que la convierte en una de las aperturas más exitosas de la industria cinematográfica.

