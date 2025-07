Se conocieron fotos que muestran el mal estado de un departamento que Mariana Nannis tiene en Miami

Mariana Nannis, reconocida por su extravagante estilo como botinera en los años 90, donde exhibía una vida llena de lujos, ahora enfrenta rumores de crisis económica. En una emisión de LAM (América), Ángel de Brito reveló imágenes y videos de cómo vivía la mediática en Miami en el pasado. Su departamento fue renovado y puesto en venta.

El Contraste en la Vida de Mariana Nannis

«Está en un estado lamentable», señaló Pepe Ochoa al compartir las impactantes imágenes. Yanina Latorre agregó que la situación era tan precaria que el colchón en el que dormía estaba en el suelo, rodeado de obras de remodelación.

La Nueva Realidad de Mariana Nannis

«Nada de lo que ves ahí era una obra, simplemente se fue deteriorando y ella no lo mantuvo. Esa bolsa es de Victoria’s Secret, dejada en ese estado. Esto sucedió el año en que la filmaron en el Sawgrass. Ahora se encuentra en España y no puede salir debido a su situación ilegal, careciendo de la documentación necesaria, lo que podría resultar en su detención», reveló la esposa de Diego Latorre mientras continuaban mostrando las fotos.

La Inesperada Ocupación de Mariana Nannis

Recientemente, se ha divulgado la noticia de que la ex de Claudio Paul Caniggia ahora trabaja como camarera en una parrilla. Ante los rumores, ella ha reaccionado indignada. Yanina Latorre reveló: “Fue muy gracioso porque me empezaron a llegar datos y fotos de la mansión abandonada que teníamos con tomas aéreas. Ella era una ocupante, una noche la policía la sacó de esa mansión. Está en España ilegalmente, sin documentos, por lo que hace cuatro o cinco años que no regresa a Buenos Aires».

Acto seguido, se mostraron imágenes de la vivienda, con la conductora detallando: “La foto que están viendo aquí es de la mansión vista desde arriba. Si observan detenidamente, verán tres autos, un Hummer, un Mini Cooper, los cuales son lo único que le quedó de sus días de esplendor. Además, hay un contenedor lleno de basura”.

El Nuevo Capítulo en la Vida de Mariana Nannis

«Se dice que lo poco que le quedaba, permaneció allí. No se lo devolvieron porque la policía la sacó. La llevaron a una casa un poco más modesta, propiedad de sus vecinos venezolanos, y hay quienes afirman que ella cuidaba al hijo de la familia», agregó.

Asimismo, se mencionó que la producción se puso en contacto con restaurantes de la zona, confirmando que en uno de ellos ella había trabajado. “Existen dos versiones: una que dice que es camarera y otra que sugiere que ella está saliendo con un chef del restaurante, quien le habría conseguido el empleo”, señaló.