“Se enteró de mi inseguridad”: Ebon Moss-Bachrach y la gran ayuda que recibió de Mark Ruffalo para interpretar a ‘Ben Grimm / The Thing’

Ebon Moss-Bachrach ha sido el centro de atención recientemente, primero por su fanatismo por el grupo peruano ‘Los Wembler’s de Iquitos’ y ahora por revelar la ayuda que recibió de Mark Ruffalo para interpretar a ‘Ben Grimm / The Thing’ en ‘The Fantastic Four: First Steps’. Sus declaraciones han dado mucho de qué hablar en todo el mundo, y en este artículo te contaremos todos los detalles al respecto.

## La ayuda de Mark Ruffalo

Según informó People, Ebon Moss-Bachrach compartió detalles sobre la colaboración de Mark Ruffalo durante una conferencia de prensa a la que asistió junto a sus compañeros de reparto en la película: Pedro Pascal, Vanessa Kirby y Joseph Quinn. Este encuentro tuvo lugar el miércoles 9 de julio.

En sus declaraciones, Moss-Bachrach mencionó que interpretar a un personaje generado por computadora no fue una tarea sencilla. Sin embargo, Mark Ruffalo logró calmar sus nervios y apoyarlo en todo momento.

## La experiencia de Moss-Bachrach

El actor estadounidense expresó su gratitud hacia Ruffalo por brindarle un texto detallado y alentador, ya que su personaje requería captura de movimiento, lo cual lo ponía algo nervioso. Moss-Bachrach destacó la generosidad de su colega, quien ha interpretado a ‘Bruce Banner / Hulk’ en el Universo Cinematográfico de Marvel desde 2012.

## Detalles sobre ‘The Fantastic Four: First Steps’

La película presentará a los personajes de ‘Reed Richards / Mr. Fantastic’, ‘Sue Storm / Invisible Woman’, ‘Johnny Storm / Human Torch’ y ‘Ben Grimm / The Thing’ en la década de 1960. La trama estará ambientada en un universo retrofuturista inspirado en esa época, con un enfoque en la carrera espacial y la exploración. Además, se introducirá al villano ‘Galactus’. Estos personajes también aparecerán en ‘Avengers: Doomsday’, que llegará a las pantallas el próximo año.

## Un agradecimiento sincero

Ebon Moss-Bachrach destacó la importancia del apoyo de Mark Ruffalo y su generosidad durante el proceso de interpretación de su personaje. El actor se mostró agradecido y emocionado por la colaboración de su amigo en este desafío.

Para finalizar, la colaboración entre Ebon Moss-Bachrach y Mark Ruffalo en ‘The Fantastic Four: First Steps’ ha demostrado la importancia del compañerismo y la solidaridad en la industria cinematográfica. Ambos actores han compartido una experiencia única que ha fortalecido su amistad y ha enriquecido su trabajo en esta esperada película. ¡No te pierdas el estreno de esta emocionante producción el próximo año!