Sinceridad ante todo: Priyanka Chopra y la película de su esposo Nick Jonas que no le gusta tanto

Priyanka Chopra, reconocida actriz y productora india, ha llamado la atención no solo por su talento en la actuación, sino también por sus impactantes declaraciones sobre diversos temas. En una reciente entrevista con Kylie Kelce en el podcast ‘Not Gonna Lie’, reveló cuál es la película de su esposo Nick Jonas que no le gusta tanto.

### El Descubrimiento de una Nueva Faceta

Durante la conversación, Priyanka compartió que antes de conocer a Nick, ninguno de los dos estaba muy familiarizado con la carrera del otro. A pesar de que conocía a los Jonas Brothers, admitió que no estaba muy interesada en esa generación. Sin embargo, luego de casarse en 2018, se sentaban juntos con una botella de vino y se mostraban clips de sus trabajos anteriores.

### Un Vistazo al Pasado

Priyanka confesó que había visto la serie de Disney ‘Jonas’, protagonizada por Nick, Joe y Kevin Jonas, la cual se emitió entre 2009 y 2010. La actriz elogió el programa y también mencionó que había visto ‘Married to Jonas’, una serie de telerrealidad que seguía la vida de Kevin y su esposa Danielle. Sin embargo, admitió que la película ‘Camp Rock’, protagonizada por Nick Jonas, no era de su agrado.

### Un Nuevo Capítulo en la Franquicia

A pesar de no ser fan de ‘Camp Rock’, Priyanka expresó su emoción por los rumores de una posible tercera entrega de la franquicia. La película, que sigue la historia de ‘Mitchie Torres’ en un campamento musical, cuenta con la actuación de Nick Jonas como ‘Nate Gray’. La trama gira en torno a la relación entre ‘Mitchie’ y ‘Shane Gray’, interpretado por Joe Jonas.

### Otros Proyectos Destacados

Además de su participación en ‘Camp Rock’, Nick Jonas ha tenido una carrera prolífica en la industria del entretenimiento. Algunas de sus películas más destacadas incluyen ‘Jonas Brothers: The 3D Concert Experience’, ‘Night at the Museum: Battle of the Smithsonian’, ‘Jumanji: Welcome to the Jungle’, ‘Jumanji: The Next Level’, entre otras.

### Mantente Informado

Si te interesa estar al tanto de las últimas noticias y tendencias en el mundo del entretenimiento, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de WhatsApp para recibir actualizaciones periódicas.

### Sobre el Autor

César Quispe Alcócer es un reconocido periodista especializado en el mundo del espectáculo. Puedes seguir sus publicaciones en Twitter para estar al tanto de las últimas novedades.