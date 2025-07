Super Junior en México: Así puedes ingresar a la preventa Weverse, ¿cuál es el precio de los boletos?

La venta de entradas para los seguidores del concierto de Super Junior en México comenzará este sábado 5 de julio, por lo que aquí te explicamos cómo puedes acceder a Weverse para comprar tus boletos para sus espectáculos en CDMX y Monterrey.

El grupo de K-pop regresa al país para conmemorar su vigésimo aniversario desde su debut con un concierto especial junto a las ELF, como se conoce a su club de fans mexicano.

¿Cuándo es la venta de boletos para Super Junior en México?

La venta de boletos para los conciertos de la boyband en Monterrey y Ciudad de México se llevará a cabo en varias fechas, comenzando con la preventa exclusiva para fans a través de la plataforma Weverse. Aquí te dejamos las fechas para que puedas adquirir tus entradas a tiempo.

– Venta a Fans: 5 de julio a las 11:00 am

– Preventa Banamex: 10 de julio a las 11:00 am

– Venta general: 11 de julio a las 11:00 am

¿Cómo obtener tu código para la preventa Weverse de Super Junior en México?

Según la información disponible, todos los seguidores del grupo que hayan comprado su membresía de Super Junior en la plataforma de Weverse podrán participar en la preventa especial para el club de fans. Esta membresía debió haber sido adquirida antes del 28 de junio para poder participar en la venta para fans.

Esta membresía se compra exclusivamente en línea y tiene un costo aproximado de 500 pesos, que también te da acceso a otros beneficios como mercancía oficial y más. Solo de esta manera podrás acceder a la preventa el sábado 5 de julio a las 11 am, ya que se te proporcionará un código que te permitirá comprar tus entradas en Ticketmaster. Recuerda que hay un límite de boletos por persona.

¿Cuáles son los precios para el concierto de Super Junior en CDMX?

Ocesa K-pop reveló los precios de los boletos para su concierto el 12 de octubre en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, así como los beneficios del paquete VIP.

– General A: $3,300 pesos

– General B: $2,400 pesos

– Nivel DD: $2,350 a $2,620 pesos

– Nivel D: $1,640 a $1,890 pesos

– Nivel EE: $1,240 a $1,440 pesos

– Nivel E: $960 a $1,090 pesos

– VIP: $7,972 pesos (Incluye boleto General A)

El regreso de Super Junior a México es muy esperado por los seguidores del K-pop, ya que las ELF celebrarán junto a Leeteuk, Heechul, Yesung, Shindong, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Kyuhyun y Ryeowook sus 20 años de carrera en la industria musical de Corea del Sur. ¡No te pierdas la oportunidad de ser parte de este gran evento!