“Superman”, ¿tiene escena post-créditos?

"Superman" regresa a la pantalla grande con una nueva y emocionante aventura. Esta película, la primera del Universo DC (DCU) producida por DC Studios y el segundo reinicio de la serie cinematográfica de "Superman", se estrenará en Estados Unidos el 11 de julio y un día antes, el 10, en Latinoamérica. Los fanáticos están ansiosos por ver qué desafíos enfrentará nuestro superhéroe de capa roja, y si el tráiler ya nos dio un adelanto, ¿qué hay de las escenas post-créditos? ¡Descúbrelo aquí mismo!

Un nuevo capítulo para Superman



En esta nueva entrega, escrita y dirigida por James Gunn, veremos al famoso personaje explorar su herencia kryptoniana y su relación con su familia humana adoptiva en Smallville, Kansas. La trama se basa en gran medida en el cómic "All-Star Superman" (2005-2008) de Grant Morrison y Frank Quitely, y en esta ocasión, David Corenswet asume el papel principal.

Las escenas post-créditos de "Superman"



¡Sorpresa! "Superman" nos ofrece no una, sino dos escenas post-créditos. Si no quieres arruinar la emoción de descubrirlas por ti mismo, te recomendamos que no sigas leyendo, ya que revelaremos de qué se tratan. Y como es habitual, estas escenas suelen insinuar futuras secuelas.