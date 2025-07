“Sus canciones me moldearon”: Ed Sheeran y cómo se convirtió en fan de James Blunt, su ahora buen amigo

Ed Sheeran, el famoso cantante y compositor británico, ha sorprendido a todos una vez más con sus declaraciones. En esta ocasión, reveló cómo se convirtió en un gran admirador y amigo de James Blunt, otro talentoso músico de la escena británica. Si te interesa conocer más detalles sobre esta interesante historia, ¡sigue leyendo!

La conexión entre Ed Sheeran y James Blunt

Recientemente, Ed Sheeran compartió una emotiva historia sobre su relación con James Blunt, a quien considera su ídolo y amigo. Todo comenzó cuando tuvieron la oportunidad de cantar juntos en el estadio Portman Road en el Reino Unido. Según informes de People, el encuentro tuvo lugar el domingo 13 de julio, y fue un momento muy especial para ambos artistas.

Durante la presentación, Ed Sheeran y James Blunt interpretaron la balada «Goodbye My Lover» de 2004, dejando a todos los presentes emocionados y conmovidos. Para Sheeran, esta experiencia fue inolvidable, tanto que decidió compartir un video del momento en su cuenta de Instagram, donde expresó su admiración y gratitud hacia Blunt.

El testimonio de Ed Sheeran

En sus propias palabras, Ed Sheeran describió cómo se convirtió en fan de James Blunt a una edad temprana y cómo ese amor por su música lo inspiró a seguir su propio camino en la industria. En una publicación en Instagram, Sheeran reveló:

“Vi a @jamesblunt cuando tenía 13 años, abriendo para @eltonjohn en Portman Road. Compré su álbum ese día y me obsesioné. Mi padre me llevó a Cambridge Junction a verlo meses después, y se convirtió en mi cantautor favorito. Sus canciones me moldearon, su interpretación me inspiró. Quería ser como él. Quería serlo tanto que firmé con el mismo representante que él. Quería serlo tanto que firmé con el mismo sello discográfico que él. A veces tengo que recordarme lo mucho que significa y significó para mí, porque hemos sido amigos durante más de una década. Soy el padrino de su hijo. Es uno de mis amigos cercanos”.

Estas palabras reflejan la profunda admiración y respeto que Ed Sheeran siente por James Blunt, y cómo su música ha tenido un impacto significativo en su vida y carrera.

Un encuentro memorable

Tras el concierto en el estadio Portman Road, Ed Sheeran expresó su gratitud a James Blunt por acompañarlo en el escenario y por ser una fuente constante de inspiración. En su publicación en Instagram, Sheeran compartió:

“Pero a veces olvido que era un niño de 13 años que se obsesionó con un cantautor llamado James Blunt. Versioné sus canciones en el concurso de talentos del colegio. Fui a muchos conciertos. Soy fan. Pero ahora también soy amigo, lo cual es súper extraño, la verdad, cuando lo pienso. Le pedí que cantara la última noche en Ipswich por aquel concierto de hace 21 años donde lo vi en el mismo local. Y le pedí que cantara mis canciones favoritas esta noche, porque él, y la canción, significan mucho para mí. Gracias, James, por venir hoy. Sé que terminaste tu gira sudamericana hace dos días y deberías estar descansando, pero volaste a Ipswich para cantar conmigo. Y significó muchísimo. Mis tres momentos favoritos sobre el escenario de todos los tiempos. No conozcas a tus ídolos, a menos que sean James Blunt. Te quiero, amigo”.

Este emotivo testimonio de Ed Sheeran revela la profunda conexión que comparte con James Blunt y cómo su amistad ha perdurado a lo largo de los años, incluso en medio de sus exitosas carreras musicales.

Conclusión

En resumen, la historia de amistad y admiración entre Ed Sheeran y James Blunt es un recordatorio de cómo la música puede unir a las personas y trascender fronteras. A través de su testimonio, Sheeran nos muestra la importancia de honrar a aquellos que nos inspiran y nos guían en nuestro camino artístico. Sin duda, este encuentro entre dos talentosos músicos británicos es un ejemplo de la magia que puede surgir en la industria musical. ¡No te pierdas el video de su presentación y vive la emoción junto a ellos!