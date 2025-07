¿Te gustó “My Dress-Up Darling”? Entonces debes ver estos 11 animes que están en Crunchyroll

Después de disfrutar de la temporada 2 de «My Dress-Up Darling» y quedar con ganas de más, es normal buscar nuevas historias que nos brinden ese equilibrio perfecto entre romance, humor y pasiones otaku. Afortunadamente, Crunchyroll nos ofrece una variedad de animes que capturan esa magia que tanto nos enamoró en la serie.

## Descubre 11 animes similares a «My Dress-Up Darling»

Todos amamos cuando un anime logra transmitir conexiones auténticas entre sus personajes, como lo hizo «My Dress-Up Darling» con Marin y Gojō. Por suerte, Crunchyroll cuenta con varias experiencias similares que exploran la autenticidad y la profundidad de las relaciones en un contexto creativo y otaku.

Kyoko Hori y Izumi Miyamura son dos personajes que, a simple vista, parecen ser polos opuestos, pero al descubrirse mutuamente fuera del instituto, revelan una química adorable y honesta que recuerda a la pareja protagonista de «My Dress-Up Darling».

Si te interesa la cultura otaku y las relaciones en el entorno laboral, «Wotakoi: Love is Hard for Otaku» es una excelente opción. Narumi y Hirotaka se reconectan a través de su pasión compartida de una manera madura y divertida, recordando la chispa cosplayer presente en la serie anterior.

Para los amantes del cosplay y la moda alternativa, «Princess Jellyfish» combina humor, autodescubrimiento y una dinámica preciosa entre Tsukimi y Kuranosuke. Esta serie nos sumerge de lleno en el mundo del cosplay y nos muestra la belleza de expresarse a través de la moda.

## Explora nuevas historias de romance y creatividad en Crunchyroll

«Masamune-kun’s Revenge» nos sumerge en un romance entre Masamune y Ririsa que se desarrolla entre la realidad y la ficción, con disfraces y referencias geek que evocan la esencia de Marin y su taller de costura.

En «Love is Like a Cocktail», Akari y Jirou deciden fingir ser una pareja casada, pero pronto descubren que su experimento se convierte en algo más real. La química entre ellos recuerda la dinámica entre Marin y Gojō, con un toque fresco y divertido.

Si te gustan las historias de romance lento y tierno, «My Little Monster» sigue la relación entre un chico tímido y una chica popular, compartiendo una pasión común de manera divertida e inocente.

«I Can’t Understand What My Husband Is Saying» nos presenta la vida de Kaoru y Hajime, una pareja con una dinámica peculiar y encantadora. A través de su relación espontánea y divertida, la serie nos recuerda la naturalidad y dulzura de Gojō y Marin.

## Vive nuevas aventuras románticas con animes similares a «My Dress-Up Darling»

«Nana» nos sumerge en un romance ligero y puro entre Nana y Tsukasa, quienes comienzan su vida matrimonial de forma adorable, compartiendo momentos íntimos y cotidianos que conectan con la esencia de «My Dress-Up Darling».

Para los amantes del slice-of-life geek, «Recovery of an MMO Junkie» narra la historia de dos gamers que construyen una amistad que florece en romance, con diálogos ingeniosos y una ternura propia del mundo gamer.

«Horimiya» es una serie que nos presenta un semiero romance entre Kyoutarou y Anna, con una tensión emocional creciente que recuerda la evolución lenta de la relación entre Gojō y Marin.

Aunque no se centra en el cosplay, «Smile Down the Runway» sigue la vida de una diseñadora y modelo que se apoyan mutuamente para alcanzar sus sueños creativos. Al igual que Marin y Gojō, esta pareja trabaja en equipo para cumplir sus metas.

## Conclusión: Animes para seguir disfrutando de historias creativas y románticas

En resumen, si te cautivó la magia de «My Dress-Up Darling», estos 11 animes recomendados por Crunchyroll te ofrecen historias similares que celebran el romance, la creatividad y la pasión otaku. Sumérgete en estas nuevas aventuras y descubre conexiones auténticas entre personajes que te robarán el corazón.

