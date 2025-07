Tiene que ver con su papel en ‘Matilda’: Embeth Davidtz y la divertida ‘amenaza’ que un día recibió de su hijo

En una nota previa, se mencionó que Embeth Davidtz debutó como guionista y directora en la película ‘Don’t Let’s Go to the Dogs Tonight’ y recibió un valioso consejo de Steven Spielberg. Posteriormente, en una reciente entrevista, habló sobre una divertida anécdota relacionada con su hijo Asher Dylan Sloane y su papel en ‘Matilda’, la película de 1996.

La Trayectoria de Embeth Davidtz en ‘Matilda’



En la comedia del siglo pasado, Embeth Davidtz interpretó a la profesora Jennifer Honey, un personaje que todavía resuena en la memoria de los espectadores. A pesar de que la película tiene varios años desde su estreno, el papel de la actriz continúa siendo recordado, especialmente por su carácter amoroso. Davidtz es madre de dos hijos, Charlotte Sloane y Asher Dylan Sloane, fruto de su relación con Jason Sloane.

La Vida de Embeth Davidtz Fuera de la Pantalla



En una reciente conversación con People, Embeth Davidtz compartió una divertida anécdota relacionada con su hijo Asher Dylan Sloane y su papel en ‘Matilda’. Según la actriz, en un momento en el que los niños eran pequeños, la gente solía comentar sobre su personaje en la película, lo que causaba emoción en sus hijos. Sin embargo, en medio de una reprimenda, Asher Dylan Sloane solía decirle que no se parecía en nada a Miss Honey, su personaje en la película.

Momentos Divertidos en la Vida de Embeth Davidtz



Embeth Davidtz recordó cómo su hijo solía reaccionar cuando recibía una reprimenda. Si ella le decía que estaba en tiempo fuera o le imponía consecuencias por su comportamiento, Asher Dylan Sloane respondía diciendo que no se parecía en nada a Miss Honey y que lo diría a cualquiera que mencionara su amor por el personaje. Estos momentos, aunque cómicos, quedaron grabados en la memoria de la actriz y se han vuelto virales en las redes sociales.

Con estas divertidas anécdotas de la vida de Embeth Davidtz, se demuestra que incluso las estrellas de Hollywood tienen momentos cotidianos y graciosos en su vida familiar. La actriz continúa sorprendiendo a sus seguidores con su talento en la pantalla y su sentido del humor fuera de ella.