¿Tienes green card? Evita estos viajes para no perder tu residencia, advierten expertos

Viajar fuera de Estados Unidos suele ser considerado un beneficio de tener la residencia permanente, ya que permite vivir en otro país por un tiempo y regresar ocasionalmente manteniendo el estatus de residente. Sin embargo, el USCIS ha alertado sobre la posibilidad de perder la green card si se sale del país por demasiado tiempo.

## ¿Cuánto tiempo se puede salir del país con una green card?

Según el USCIS, los titulares de una green card pueden salir del país, pero deben hacerlo por períodos breves para no dar la impresión de que han abandonado su residencia permanente en Estados Unidos. Si un residente permanente se ausenta por un período prolongado de entre seis y 12 meses o más, las autoridades pueden interpretar que ha renunciado a su intención de vivir permanentemente en EE.UU.

## ¿Cómo evitar la pérdida del estatus de residente permanente?

Para evitar perder el estatus de residente permanente al salir del país por un tiempo prolongado, se recomienda solicitar un permiso de reingreso mediante el formulario I-131 antes de viajar. Este permiso tiene una validez de dos años, pero no garantiza el reingreso si los oficiales fronterizos consideran que la persona no mantiene su intención de residir en Estados Unidos de manera permanente.

## Situaciones que pueden llevar a la pérdida del estatus de residente permanente

Además de los viajes prolongados sin permiso, existen otras situaciones que pueden resultar en la revocación del estatus de residente permanente, como no cumplir con las leyes fiscales, no registrar un cambio de dirección, no renovar la green card a tiempo, obtener el beneficio migratorio mediante fraude, casarse con más de una persona simultáneamente, entre otros.

## Recomendaciones de abogados especializados en inmigración

Abogados especializados en inmigración sugieren tomar medidas preventivas al planificar viajes al extranjero, como solicitar el permiso correspondiente si el viaje será prolongado. Si la estancia en el extranjero será breve, es importante mantener toda la documentación en regla y tener un motivo válido que respalde la estancia temporal fuera de Estados Unidos.

## Importancia de mantener la intención de residir permanentemente en EE.UU.

El USCIS enfatiza que el objetivo de la residencia permanente es que la persona realmente resida en Estados Unidos. Salir del país no significa renunciar al estatus, pero puede interpretarse así si no se siguen las pautas establecidas por la agencia.

En resumen, para mantener el estatus de residente permanente en Estados Unidos, es fundamental seguir las normativas establecidas por el USCIS y tomar las precauciones necesarias al planificar viajes al extranjero. Mantener la intención de residir permanentemente en EE.UU. es clave para conservar la green card y evitar problemas con las autoridades migratorias.