¿Un misterio? Aparece 'niña fantasma' en tercer piso del Hospital Escuela

En los pasillos silenciosos del Hospital Escuela Universitario de Tegucigalpa, la capital de Honduras, circula desde hace mucho tiempo una historia que ha impactado profundamente tanto al personal médico como a los pacientes más antiguos. Se trata de la presencia de una figura enigmática: una niña vestida con una bata blanca que aparece de manera sorpresiva en el tercer piso del hospital, donde se encuentran las áreas pediátricas, siempre durante la madrugada.

La presencia de esta niña ha sido reportada por médicos, enfermeras, vigilantes e incluso familiares de pacientes. Testimonios describen cómo la niña camina en silencio por los pasillos o simplemente se sienta en un banco con una mirada serena y fija. Sin embargo, la explicación de su presencia sigue siendo un misterio.

Testimonio impactante de un enfermero



Uno de los relatos más impresionantes proviene de un enfermero veterano que vivió un encuentro escalofriante durante un turno nocturno. "Vi a una niña sentada en el banco del pasillo. Pensé que se había salido de su habitación, así que me acerqué para devolverla. Pero cuando me miró… sentí un escalofrío. Se levantó, dio unos pasos y desapareció. Revisamos las cámaras de seguridad y no había nada. Solo un parpadeo negro justo en el momento en que la vi", expresó.

Estos episodios han ocurrido durante años sin una explicación clara. Algunos trabajadores del hospital creen que se trata del espíritu de una niña que falleció en ese mismo piso hace décadas, esperando atención médica que nunca llegó. Otros, más escépticos, sugieren que no se trata de un alma inocente, sino de algo más siniestro: un demonio que se disfraza de niña y acecha a pacientes y trabajadores.

A pesar del miedo que genera, no se han reportado agresiones ni incidentes directamente relacionados con la aparición de la niña. Sin embargo, aquellos que la han visto afirman que la sensación de su presencia es inolvidable. Aunque el hospital no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto, muchos prefieren guardar silencio para evitar ser tachados de supersticiosos. Pero la historia sigue viva, contada en susurros por aquellos que todavía miran de reojo al subir al tercer piso en los turnos de madrugada.

