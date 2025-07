Viralizaron un mensaje de la China Suárez en el que elogiaba a Benjamín Vicuña como papá

La famosa China Suárez ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo al criticar abiertamente a Benjamín Vicuña como padre y exponer las situaciones que tuvo que atravesar cuando eran pareja. Tras publicar su descargo en Instagram, las redes sociales se dividieron entre aquellos que apoyaron a la actriz y aquellos que defendieron al actor chileno. Incluso, circularon posteos antiguos de la China elogiando a Vicuña, lo que generó aún más controversia sobre quién decir la verdad en esta historia.

La polémica de la China Suárez y Benjamín Vicuña

El gesto de Pampita en medio del escándalo

Ante la controversia generada por la China Suárez y Benjamín Vicuña, muchos usuarios de redes sociales se preguntaron qué pensaría Pampita al respecto. Los comentarios en las publicaciones de la modelo se llenaron de referencias al escándalo entre su ex pareja y la actriz. Aunque Pampita optó por no responder a estos mensajes, su gesto de dar «me gusta» a ciertos comentarios llamativos no pasó desapercibido. Parece que, mientras la polémica estalla en las redes, Pampita prefiere mantenerse al margen y disfrutar de su tranquilidad.

En resumen, la historia entre la China Suárez y Benjamín Vicuña ha desatado una verdadera tormenta en el mundo del espectáculo. Las redes sociales se han convertido en el escenario de una batalla de opiniones y acusaciones, donde cada detalle y gesto de los involucrados es analizado con lupa. Mientras tanto, Pampita parece mantenerse al margen de la polémica y disfrutar de su paz. ¿Qué deparará el futuro para estos famosos? Solo el tiempo lo dirá.