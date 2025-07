Wanda Nara contó cuándo se reencontrará con Mauro Icardi tras el escándalo en el Chateau Libertador

El viernes 27 de junio se vivieron 10 horas de tensión en el Chateau Libertador entre Wanda Nara, la policía y Mauro Icardi por el proceso de revinculación de las hijas con el futbolista del Galatasaray. Ahora, una semana después, la conductora contó cuándo se reencontrará con su exmarido.

Consultada sobre la posibilidad de reunirse a tomar un café y reconciliarse con el deportista, respondió: “No, eso se dará más adelante”. Y ante la insistencia sobre si le gustaría que eso sucediera, aclaró con humor: “Sí, pero ya tomé mucho café”.

En cuanto a las acusaciones que enfrenta su abogado, Nicolás Payarola, la empresaria afirmó: «Yo en sus asuntos no me meto, son cuestiones que seguramente él resolverá. Con el tiempo, podrá solucionarlo o no. No tengo ni idea porque no me ocupo de los problemas de los demás”.

Esta noche, Wanda volverá a ver a las nenas, y ya las está esperando con una cena especial en el departamento del barrio de Núñez.

Qué hizo la China Suárez mientras Mauro Icardi tenía que encontrarse con Wanda Nara en el Chateau Libertador

Mientras se llevaba a cabo el encuentro entre Mauro Icardi y Wanda Nara en el Chateau Libertador, la China Suárez decidió apartarse de la situación. En sus redes sociales, la actriz compartió algunas fotos de su plan familiar para comenzar el fin de semana, tratando de alejarse de nuevos escándalos.

Según se puede observar en sus historias de Instagram, la ex protagonista de «Casi Ángeles» organizó una tarde divertida con sus hijos Rufina y Amancio: visitaron el juego temático “Ruta de la Kermesse”, basado en la serie original “El Inventor de Juegos”. A juzgar por las imágenes compartidas, su hija del medio, Magnolia, no estuvo presente en esta escapada.

El lugar consta de un recorrido con dos salas donde los participantes deben superar diferentes desafíos para completar cada circuito con éxito hasta la salida. Todo apunta a que a los hijos de la cantante les fue muy bien, ya que ganaron el primer lugar en el recorrido.

A diferencia del drama que rodea a Mauro Icardi y Wanda Nara, la China se mostró muy feliz y cómplice junto a sus pequeños, quienes parecieron disfrutar al máximo la experiencia.