Ximena Capristo ventiló la frase con la que Nico Vázquez habría dejado a Gimena Accardi

Ximena Capristo se vio envuelta en la polémica de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi. Durante su participación en el programa SQP de Yanina Latorre, Capristo reveló detalles sobre el tema y agregó más información al asunto al hacer público la supuesta frase con la que el actor habría terminado su relación con su esposa.

La ex participante de Gran Hermano afirmó que todo comenzó porque Vázquez empezó a sentir algo por Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky. Según Capristo, «A mí me dijeron que ella habría ‘flasheado’ con Nico cuando vino a hacer el reemplazo de Julieta Nahir Calvo en Tootsie (…) y que quedó seleccionada para Rocky y que Gimena fue parte de esta selección».

Minutos después, Capristo sorprendió al público al afirmar: “En ese reemplazo ‘flashearon’ ellos. Hubo una tensión sexual que transmitían. Toda esta información llegó de adentro, y me dicen que Nico la encaró a Accardi y le dijo que no era una calentura y que no la quería lastimar”. A pesar de las declaraciones de Capristo, Nicolás había negado previamente cualquier tipo de relación más allá de la amistad con Fernández.

Nico Vázquez contundente: por qué se separó de Gimena Accardi

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi anunciaron su separación después de 18 años de relación. Ante las especulaciones de infidelidad, el actor decidió hablar en el programa LAM para explicar los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de terminar su matrimonio.

“Tenía que dejar de hacerme el bolud…, tengo que sanar muchas cosas. Nos fuimos alejando. Ahora recuperé la terapia tradicional, me hace bien. Hicimos muchos viajes, intentamos todo, pero llegó un momento en el que algo no estaba funcionando. Es una mierd…”, expresó Vázquez.

Además, aclaró que no hubo terceras personas involucradas en su separación: “No hubo terceros en discordia. Lejos de eso. Son 18 años en los que nos pasó de todo. El éxito a veces hace que todo sea lindo, pero se murió mi hermano, mi suegro, nos salvamos de la muerte en Miami. Quiero lo mejor para los dos”. A pesar de sus declaraciones, muchos usuarios en redes sociales pusieron en duda la versión de Vázquez y creen que pudo haberse sentido atraído por una compañera de elenco, aunque él insiste en que eso no es cierto.