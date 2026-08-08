Ahorró millones: el curioso negocio secundario de Christopher Nolan en Interstellar

Mientras rodaba la épica espacial de 2014, el director encontró una forma inusual de monetizar el set y recuperar parte del enorme presupuesto. Un caso curioso de eficiencia en Hollywood.

El presupuesto de Interstellar superó los 165 millones de dólares, una cifra que en 2014 generaba más de un suspiro en los estudios. Sin embargo, Christopher Nolan encontró una manera poco convencional de recuperar parte de esa inversión mientras la película se filmaba en locaciones rurales de Alberta, Canadá.

El director, conocido por su obsesión con los detalles prácticos y su rechazo a los excesos digitales, decidió alquilar las hectáreas de tierra cultivable que rodeaban el set a granjeros locales. Durante los meses de rodaje, esos campos siguieron produciendo cosechas reales, generando ingresos que ayudaron a compensar parte de los costos logísticos de mantener un equipo de cientos de personas en medio de la nada.

Según relatos de la producción, el negocio secundario no fue un capricho sino una decisión pragmática. Las escenas clave de la película requerían vastos paisajes agrícolas que simularan el futuro de la Tierra. En lugar de dejar los terrenos improductivos durante meses, Nolan y su equipo optaron por permitir que los agricultores continuaran trabajando las tierras entre tomas. El resultado fue doble: autenticidad visual para la cinta y un ingreso extra que, aunque modesto en proporción al presupuesto total, representó un ahorro significativo en términos de permisos y mantenimiento.

Este enfoque encaja con la filosofía de Nolan, quien siempre priorizó soluciones prácticas y reales por sobre las generadas por computadora. En Interstellar, eso se vio en el uso de maquetas gigantes, efectos ópticos y locaciones naturales. El “negocio agrícola” paralelo fue solo una extensión lógica de esa mentalidad: si ya estás ocupando tierra fértil, mejor que produzca algo más que imágenes.

El dato surgió nuevamente en 2026 con el relanzamiento de la película en formatos IMAX remasterizados y el renovado interés por las anécdotas de su producción. Aunque nunca se reveló la cifra exacta que se recuperó, fuentes cercanas a la producción estiman que el alquiler de los campos y la venta de las cosechas ayudaron a cubrir costos operativos equivalentes a varios cientos de miles de dólares.

Más allá del aspecto económico, el episodio ilustra cómo un director con control creativo total puede pensar en múltiples dimensiones al mismo tiempo: narrativa, técnica y, sorprendentemente, financiera. En una industria donde los presupuestos se inflan sin control, el caso de Nolan en Interstellar sigue siendo una rareza digna de destacar.

El público que vuelva a ver la película en 2026, ya sea en sala o en streaming, quizá mire con otros ojos esas imponentes tomas de campos de maíz. Detrás de la épica espacial había también un pequeño —y rentable— negocio de granja.